"Це ж регіон РФ": Путін збирається відвідати Донбас, — Кремль

Поки невідомо, коли саме глава Росії планує відвідати окуповані області України і куди попрямує насамперед.

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Президент Росії Володимир згодом має приїхати до окупованого Донбасу. Про це прессекретар адміністрації президента РФ Дмитро Пєсков заявив російським журналістам, передає агентство "РИА Новости".

"Згодом це станеться, звичайно, це ж регіон Російської Федерації", — заявив офіційний представник Кремля. Він не уточнив, коли саме Володимир Путін може вирушити у поїздку та який населений пункт планує відвідати насамперед.

Російські ЗМІ також поцікавилися, чи будуть у Росії далі закликати людей до армії. Дмитро Пєсков, пославшись на слова Володимира Путіна, заявив, що мобілізація в країні завершилася і нової інформації з цього приводу від президента не надходило.

До цього Дмитро Пєсков уже спростовував чутки про підготовку до масштабної мобілізації у Росії, яку Володимир Путін може оголосити під час послання до Федеральних зборів. Того ж дня глава РФ доручив зайнятися створенням ресурсу з документами військового обліку, який має бути зібраний до квітня 2024 року на основі даних про громадян, які перебувають на військовому обліку.

Під час бесіди з журналістами Дмитро Пєсков також розповів, що Москва не визнає цін на російську нафту, яку планує встановити Європейський Союз. До цього російська влада заявила, що зовсім припинить постачання нафти країнам, які введуть обмеження, незалежно від вартості.

30 вересня Володимир Путін затвердив незаконну анексію Донбасу, Херсонської та Запорізької областей. Він підписав так звану "угоду" про входження до складу Росії з лідером "ДНР" Денисом Пушиліним, головою "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також колаборантами Володимиром Сальдо та Євгеном Балицьким із Херсонської та Запорізької областей відповідно. За словами Володимира Путіна, мешканці окупованих регіонів України "зробили вибір" на користь РФ на псевдореферендумах.