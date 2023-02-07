Суд Читы второй раз оштрафовал мужчину за "дискредитацию" ВС после пересказа сна с Зеленским

Российский суд посчитал оскорбительными действия жителя Читы и повторно оштрафовал его за сон с президентом Украины. Первый штраф мужчина получил в декабре.

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Житель российской Читы был дважды оштрафован после сна, в котором увидел президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пострадавший Иван Лосев рассказал порталу "Медиазона".

Центральный районный суд Читы выписал мужчине два штрафа в размере по 35 тысяч рублей по статье о "дискредитации" российской армии. Причиной стало интервью для телеканала "Дождь" и ВВС News, где тот рассказал о таком же штрафе в декабре за пост с пересказом сна про Владимира Зеленского.

"На меня написали два доноса две разные женщины: одна из Приморья, другая, вроде, из Читы. Одной не понравился мой эфир на "Дожде". Другой не понравилось видео от "Би-би-си" в моей ленте. Оба [доноса] будут административками", — рассказывал Лосев.

К слову, в январе этот же районный суд Читы оштрафовал на 30 тысяч рублей еще и мать Ивана Лосева, которая поставила отметку "Нравится" в социальной сети под сообщением сына о гибели мобилизованных россиян.

1 февраля Нелли Лосева получила еще один штраф, который проходит по статье о неуважении к государству (часть 3 статья 20.1 КоАП). Все из-за того, что она поставила "лайк" к изображению с текстом: "Для посетителей моей страницы: Путин — *****, Крым — это Украина, Россия ведет войну с Украиной".

Напомним, что 3 декабря жителя РФ обвинили в "дискредитации" армии за сторис о сне с президентом Украины. По словам автора поста, он попросил сделать с Зеленским селфи, но на этом сон оборвался. В российской ФСБ сочли этот пост и еще пять других "дискредитацией" ВС РФ.

Уже 12 декабря суд наказал мужчину, пересказавшего свой сон с Зеленским. Ивана Лосева оштрафовали на 30 тысяч рублей и такое наказание было вынесено после нескольких постов 26-летнего мужчины, критиковавшего мобилизацию в России.