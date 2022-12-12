"Дискредитирует армию": в РФ суд наказал мужчину, пересказавшего свой сон с Зеленским (фото)

Публикации Игоря Лосева в соцсетях изучали сотрудники ФСБ из Забайкальска — населенного пункта, расположенного в 400 км от места проживания виновного. На суд мужчина не попал, поскольку ему не сообщили дату слушания.

Related video

26-летнего жителя Читы Ивана Лосева оштрафовали на 30 тысяч рублей за пересказ в соцсети Instagram своего сна с участием президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет издание "Сибирь Реалии".

Так, Центральный районный суд Читы признал Ивана Лосева виновным в "дискредитации ВС РФ" и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Такое наказание было вынесено после нескольких постов 26-летнего мужчины, критиковавшего мобилизацию в России и пересказавшего свой сон с Владимиром Зеленским.

Заседание прошло 8 декабря, но Иван Лосев не смог на него попасть — жителя Читы не проинформировали вовремя о дате и начале слушания. В копиях материалов дела сказано, что публикации мужчины изучали сотрудники ФСБ из Забайкальска — населенного пункта, расположенного в 400 км от областного центра.

[ + – ] Иван Лосев получил штраф за пересказ сна с Зеленским и критику мобилизации

В октябре, как отмечают журналисты, материалы по Лосеву перешли в краевой Центр по противодействию экстремизму (Центр "Э" — ред.), а 7 декабря — попали в суд.

"Как минимум шесть оснований для возбуждения дела было записано. Я не представляю этого: ФСБшник лет 40 из Забайкальска сидел и с серьезным лицом перепечатывал мою сторис о том, как мне приснился Зеленский?! Это идиотизм", — прокомментировал Лосев решение суда о взыскании денежного штрафа.

[ + – ] Иван Лосев получил штраф за пересказ сна с Зеленским и критику мобилизации

Об открытии дела житель Читы узнал после звонка на рабочий телефон. Собеседник предложил Ивану Лосеву подойти в отделение полиции, поскольку силовики подозревают его в "дискредитации ВС РФ".

Мужчина признался, что подписан на президента Украины Владимира Зеленского в Instagram и часто смотрит его видеообращения к народу.

"Если я продолжу все писать дальше и меня прижмут с "уголовкой", я, естественно, в тот же день буду в Улан-Баторе… В моем понимании Зеленский – это самый мощный, самый сильный политик во всем мире. Я подойду, пожму ему руку и скажу: "Спасибо вам за то, что вы классный, и за шикарный сериал "Слуга народа". И попрошу сделать с ним селфи", — добавил житель Читы в общении с журналистами.

Несколькими днями ранее в росСМИ появилась информация, что 26-летнего россиянина обвиняют в дискредитации ВС РФ из-за пересказа сна с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Также сообщалось, что российский блогер-миллионник Даня Милохин может потерять паспорт РФ из-за Украины.