"Дискредитує армію": у РФ суд покарав чоловіка, який переказав свій сон із Зеленським (фото)

Публікації Ігоря Лосєва у соцмережах вивчали співробітники ФСБ із Забайкальська — населеного пункту, розташованого за 400 км від місця проживання винного. На суд чоловік не потрапив, оскільки йому не повідомили дату слухання.

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26-річного мешканця Чити Івана Лосєва оштрафували на 30 тисяч рублів за переказ у соцмережі Instagram свого сну за участю президента України Володимира Зеленського. Про це пише видання "Сибір Реалії".

Так, Центральний районний суд Чити визнав Івана Лосєва винним у "дискредитації ЗС РФ" та оштрафував його на 30 тисяч рублів. Таке покарання було винесено після кількох постів 26-річного чоловіка, який критикував мобілізацію в Росії та переказав свій сон із Володимиром Зеленським.

Засідання пройшло 8 грудня, але Іван Лосєв не зміг на нього потрапити — мешканця Чити не поінформували вчасно про дату та початок слухання. У копіях матеріалів справи сказано, що публікації чоловіка вивчали співробітники ФСБ із Забайкальська — населеного пункту, розташованого за 400 км від обласного центру.

[ + – ] Іван Лосєв отримав штраф за переказ сну із Зеленським та критику мобілізації

У жовтні, як зазначають журналісти, матеріали щодо Лосєва перейшли до крайового Центру протидії екстремізму (Центр "Е" ), а 7 грудня — потрапили до суду.

"Як мінімум шість підстав для порушення справи було записано. Я не уявляю цього: ФСБ-шник років 40 із Забайкальська сидів із серйозною особою передруковував мою сторіс про те, як мені наснився Зеленський?! Це ідіотизм", — прокоментував Лосєв рішення суду про стягнення грошового. штрафу.

[ + – ] Іван Лосєв отримав штраф за переказ сну з Зеленським та критику мобілізації

Про відкриття справи мешканець Чити дізнався після дзвінка на робочий телефон. Співрозмовник запропонував Івану Лосєву підійти у відділення поліції, оскільки силовики підозрюють його у "дискредитації ЗС РФ".

Чоловік зізнався, що підписаний на президента України Володимира Зеленського в Instagram і часто дивиться його відеозвернення до народу.

"Якщо я продовжу все писати далі і мене притиснуть з "криміналкою", я, природно, того ж дня буду в Улан-Баторі... У моєму розумінні Зеленський — це найпотужніший, найсильніший політик у всьому світі. Я підійду, тисну йому руку і скажу: "Дякую вам за те, що ви класний, і за шикарний серіал "Слуга народу". І попрошу зробити з ним селфі", — додав мешканець Чити у спілкуванні з журналістами.

Декількома днями раніше в росЗМІ з'явилася інформація, що 26-річного росіянина звинувачують у дискредитації ЗС РФ через переказ сну за участю президента України Володимира Зеленського.

Також повідомлялося, що російський блогер-мільйонник Даня Мілохін може втратити паспорт РФ через Україну.