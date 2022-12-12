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"Дискредитує армію": у РФ суд покарав чоловіка, який переказав свій сон із Зеленським (фото)

Іван Лосєв штраф сон Володимир Зеленський війна мобілізація
Іван Лосєв отримав штраф за переказ сну із Зеленським та критику мобілізації

Публікації Ігоря Лосєва у соцмережах вивчали співробітники ФСБ із Забайкальська — населеного пункту, розташованого за 400 км від місця проживання винного. На суд чоловік не потрапив, оскільки йому не повідомили дату слухання.

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26-річного мешканця Чити Івана Лосєва оштрафували на 30 тисяч рублів за переказ у соцмережі Instagram свого сну за участю президента України Володимира Зеленського. Про це пише видання "Сибір Реалії".

Так, Центральний районний суд Чити визнав Івана Лосєва винним у "дискредитації ЗС РФ" та оштрафував його на 30 тисяч рублів. Таке покарання було винесено після кількох постів 26-річного чоловіка, який критикував мобілізацію в Росії та переказав свій сон із Володимиром Зеленським.

Засідання пройшло 8 грудня, але Іван Лосєв не зміг на нього потрапити — мешканця Чити не поінформували вчасно про дату та початок слухання. У копіях матеріалів справи сказано, що публікації чоловіка вивчали співробітники ФСБ із Забайкальська — населеного пункту, розташованого за 400 км від обласного центру.

Іван Лосєв штраф Зеленський сон Україна війна вторгнення критика мобілізація дискредитація Fullscreen
Іван Лосєв отримав штраф за переказ сну із Зеленським та критику мобілізації

У жовтні, як зазначають журналісти, матеріали щодо Лосєва перейшли до крайового Центру протидії екстремізму (Центр "Е" ), а 7 грудня — потрапили до суду.

"Як мінімум шість підстав для порушення справи було записано. Я не уявляю цього: ФСБ-шник років 40 із Забайкальська сидів із серйозною особою передруковував мою сторіс про те, як мені наснився Зеленський?! Це ідіотизм", — прокоментував Лосєв рішення суду про стягнення грошового. штрафу.

Іван Лосєв штраф Зеленський сон Україна війна вторгнення критика мобілізація дискредитація Fullscreen
Іван Лосєв отримав штраф за переказ сну з Зеленським та критику мобілізації

Про відкриття справи мешканець Чити дізнався після дзвінка на робочий телефон. Співрозмовник запропонував Івану Лосєву підійти у відділення поліції, оскільки силовики підозрюють його у "дискредитації ЗС РФ".

Чоловік зізнався, що підписаний на президента України Володимира Зеленського в Instagram і часто дивиться його відеозвернення до народу.

"Якщо я продовжу все писати далі і мене притиснуть з "криміналкою", я, природно, того ж дня буду в Улан-Баторі... У моєму розумінні Зеленський — це найпотужніший, найсильніший політик у всьому світі. Я підійду, тисну йому руку і скажу: "Дякую вам за те, що ви класний, і за шикарний серіал "Слуга народу". І попрошу зробити з ним селфі", — додав мешканець Чити у спілкуванні з журналістами.

Декількома днями раніше в росЗМІ з'явилася інформація, що 26-річного росіянина звинувачують у дискредитації ЗС РФ через переказ сну за участю президента України Володимира Зеленського.

Також повідомлялося, що російський блогер-мільйонник Даня Мілохін може втратити паспорт РФ через Україну.