Побили молотками: у Челябінську школярі побилися через національність, — росЗМІ (відео)

Хлопці в масках з молотками і травматичною зброєю побили учня та втекли з місця події. Наляканих школярів відпустили додому.

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В одній із шкіл російського Челябінська на трьох людей напали невідомі з молотками в руках. Про це повідомило російське медіа Baza.

Вранці, 8 лютого, до школи №5 забігло троє людей, після чого за ними до навчального закладу зайшло ще троє чоловіків у масках, озброєних молотками. Вони побили трьох, після чого раптово втекли.

Пізніше виявилося, що це міжнаціональна бійка дев'ятикласників, через яку довелося зупинити процес навчання учнів молодших класів.

Старшокласники Микита та Феруз посварилися через національність, що й призвело до такої резонансної події.

"Микита постійно зачіпав Феруза в школі, тому пацанам необхідно було "серйозно поговорити" поза школою. Зустріч призначили на сьогоднішній ранок. Щоправда, школярі прийшли не одні, а з друзями. Микита запросив шістьох друзів з молотками і "травматом". Після початку бійки компанія Микити загнала Феруза та його друга до школи, там бійка і продовжилася", — йдеться у повідомленні журналістів.

В результаті дев'ятикласник Феруз та його товариш були поранені. Останній був госпіталізований.

Учні молодших класів були перелякані і по телефону розповіли батькам про чоловіків "у балаклавах з пістолетами" серед школи. Один з них в ефірі РосТВ поділився подробицями цього протистояння:

"Билися пацани якісь, з молотками приходили. Скло розбилося", — розповів школяр.

Нагадаємо, що 27 січня 21-річний чоловік відкрив вогонь по людях біля синагоги в Єрусалимі. Співробітники поліції не одразу відреагували на виклик і прибули на місце протягом 20 хвилин після початку стрілянини.

Також 23 грудня у центрі Парижа сталася стрілянина, є загиблі. Поліція затримала літнього чоловіка, підозрюваного у скоєнні злочину.