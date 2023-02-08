Избили молотками: в Челябинске школьники подрались из-за национальности, — росСМИ (видео)

Парни в масках с молотками и травматическим оружием избили ученика и скрылись с места происшествия. Напуганных школьников отпустили домой.

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В одной из школ российского Челябинска на троих людей напали неизвестные с молотками в руках. Об этом сообщило российское медиа Baza.

Утром, 8 февраля в школу №5 забежало трое человек, после чего за ними в учебное заведение зашло еще трое мужчин в масках, которые были вооружены молотками. Они избили троих, после чего скоропостижно убежали.

Позже оказалось, что это межнациональная драка девятиклассников, из-за которой пришлось остановить процесс обучения учеников младших классов.

Старшеклассники Никита и Феруз поругались из-за национальности, что и привело к такому резонансному событию.

"Никита постоянно задевал Феруза в школе, поэтому пацанам необходимо было "серьезно поговорить" вне школы. Встречу назначили на сегодняшнее утро. Правда, школьники пришли не одни, а с друзьями. Никита пригласил шестерых друзей с молотками и "травматом". После начала драки, компания Никиты загнала Феруза и его друга в школу, там побоище и продолжилось", — говорится в сообщении журналистов.

В результате девятиклассник Феруз и его товарищ были ранены. Последний был госпитализирован.

Ученики младших классов были перепуганы и по телефону рассказали родителям о мужчинах "в балаклавах с пистолетами" посреди школы. Один из них в эфире росТВ поделился подробностями этого противостояния:

"Дрались пацаны какие-то, с молотками приходили. Стекло разбилось", — рассказал школьник.

Напомним, что 27 января 21-летний мужчина открыл огонь по людям возле синагоги в Иерусалиме. Сотрудники полиции не сразу отреагировали на вызов и прибыли на место в течение 20 минут после начал стрельбы.

Также 23 декабря в центре Парижа произошла стрельба, есть погибшие. Полиция задержала пожилого мужчину, подозреваемого в совершении преступления.