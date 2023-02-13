Пропонували 2 млн: у РФ даішники намагалися "відкупитися" від кримінальної справи за хабар (фото)

Співробітники ДІБДР у Краснодарському краї попалися на дрібному хабарництві та, щоб справа не дійшла до суду, планували підкупити слідчого великою сумою.

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У Краснодарському краї РФ дорожній інспектор запропонував співробітнику Слідчого комітету РФ хабар, щоб уникнути кримінальної відповідальності за інший хабар. Про це в понеділок, 13 лютого, повідомляє портал 93.RU з посиланням на Міністерство внутрішніх справ РФ.

За даними журналістів, двох співробітників ДІБДР із Тимашевська Краснодарського краю запідозрили в дрібному хабарництві, після чого один із них запропонував хабара представнику СК у розмірі 600 тис. рублів (близько 300 тис. грн), щоб уникнути відповідальності, проте під час передачі коштів правоохоронця затримали силовики.

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Під час слідства з'ясувалося, що начальнику відділу дорожньої інспекції в регіоні запропонували стати посередником під час передачі хабара. Підполковник запропонував своїм підлеглим уникнути відповідальності за 2 млн рублів (близько 1 млн грн).

У разі підтвердження цієї інформації співробітники ДІБДР будуть звільнені та понесуть кримінальне покарання, а їхнє керівництво притягнуть до дисциплінарної відповідальності, запевняють у МВС. Журналісти 9 лютого зв'язалися із затриманим Зінченком, проте той відмовився від коментарів, заявивши, що йому "незручно говорити про себе".

Нагадаємо, нещодавно в Московській області двоє п'яних чоловіків повідомили місцевій поліції про те, що вони виявили українську "диверсантку", але співробітники правоохоронних органів замість неї заарештували нетверезих заявників.

А 7 лютого суд Чити вдруге оштрафував чоловіка за "дискредитацію" ЗС після переказу сну з президентом України Володимиром Зеленським.