Голову Верховного суду Князєва спіймали на хабарі: розслідування за цією справою завершено

Ексочільник суду допоміг підприємцю з рішенням на його користь, за що отримав через адвоката велику суму грошей. За даними слідства, "клієнт" заплатив працівникам Верховного суду 1,8 мільйона доларів.

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3 жовтня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування щодо ексголови Верховного суду Всеволода Князєва. Його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Деталями 4 жовтня поділилась пресслужба НАБУ.

Повідомляється, що у 2002 році український бізнесмен придбав понад 40% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. Через 18 років колишні акціонери подали позов до суду, щоб визнати договір недійсним, та отримали відмову.

Однак минулого року апеляційний суд все ж визнав документи недійсними. Тоді, за даними слідства, підприємець вступив у змову з адвокатом, який мав зв’язки у Верховному суді.

"Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 млн доларів США (1,8 млн доларів — суддям Верховного Суду, решта – як "оплата" посередницьких послуг)", — зазначили в НАБУ.

У квітні Верховний суд ухвалив рішення на користь бізнесмена. Слідчим вдалося задокументувати передачу та отримання двома траншами 1,8 млн доларів.

15 травня Князєва та згаданого адвоката зловили "на гарячому" — під час передачі 450 тисяч доларів. Наступного ж дня обом повідомили про підозру. Також 3 серпня підозру отримав власник групи "Фінанси й кредит".

"Розслідування стосовно адвоката виділили в окреме кримінальне провадження", — зауважили в НАБУ.

Відео з записом перемовин фігурантів справи

Нагадаємо, 19 травня колишнього очільника Верховного суду Всеволода Князєва арештували. У Центрі протидії корупції передавали, що частину отриманих незаконно коштів він вивіз до робочого кабінету та передав дружині для вивезення за кордон. Йдеться про приблизно мільйон доларів у "мічених" слідчими купюрах.

31 травня під час чергового судового засідання Князєв заявив, що знайдені у нього гроші насправді належали його друзям.