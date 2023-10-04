Главу Верховного суда Князева поймали на взятке: расследование по этому делу завершено

Экс-глава суда помог предпринимателю с решением в его пользу, за что получил через адвоката крупную сумму денег. По данным следствия, "клиент" заплатил работникам Верховного суда 1,8 миллиона долларов.

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3 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование в отношении экс-главы Верховного суда Всеволода Князева. Его подозревают в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Деталями 4 октября поделилась пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что в 2002 году украинский бизнесмен приобрел более 40% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний. Через 18 лет бывшие акционеры подали иск в суд, чтобы признать договор недействительным, и получили отказ.

Однако в прошлом году апелляционный суд все же признал документы недействительными. Тогда, по данным следствия, предприниматель вступил в сговор с адвокатом, который имел связи в Верховном суде.

"В течение марта-апреля 2023 года он передал адвокату 2,7 млн долларов США (1,8 млн долларов — судьям Верховного Суда, остальное — как "оплата" посреднических услуг)", — отметили в НАБУ.

В апреле Верховный суд принял решение в пользу бизнесмена. Следователям удалось задокументировать передачу и получение двумя траншами 1,8 млн долларов.

15 мая Князева и упомянутого адвоката поймали "на горячем" — во время передачи 450 тысяч долларов. На следующий же день обоим сообщили о подозрении. Также 3 августа подозрение получил владелец группы "Финансы и кредит".

"Расследование в отношении адвоката выделили в отдельное уголовное производство", — отметили в НАБУ.

Видео с записью переговоров фигурантов дела

Напомним, 19 мая бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева арестовали. В Центре противодействия коррупции передавали, что часть полученных незаконно средств он вывез в рабочий кабинет и передал жене для вывоза за границу. Речь идет о примерно миллионе долларов в "меченых" следователями купюрах.

31 мая во время очередного судебного заседания Князев заявил, что найденные у него деньги на самом деле принадлежали его друзьям.