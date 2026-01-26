В Украине резко подорожал популярный овощ: что с ценами на рынке

На 15% с конца прошлой рабочей недели подскочила в Украине цена моркови. Отчасти это обусловлено общим сокращением предложения на рынке со стороны местных производителей.

На сегодняшний день украинские фермеры готовы отгружать морковь не дешевле чем по 6–12 грн/кг ($0,14–0,28/кг), сообщает EastFruit.

В то же время большинство владельцев качественной моркови продолжают сдерживать продажи, рассчитывая на еще более существенный рост цен в этом сегменте.

Одной из главных причин подорожания моркови участники рынка объясняют существенным сокращением предложения этой продукции.

Сейчас ее продажи из необорудованных хранилищ практически завершены, также существенно уменьшилось предложение некондиционной моркови, что, в свою очередь, позволило производителям повысить цены на продукцию высшего качества.

Вместе с тем, по сравнению с прошлым годом морковь на 70% дешевле. По мнению экспертов, текущее подорожание временное, а более активного роста цен следует ожидать ближе к середине весны.

Что касается в целом цен на продукты в 2026 году, то аналитики считают, что заметно подорожают крупы, куриные яйца, овощи и хлеб.

Среди главных причин роста цен – последствия ударов РФ, проблемы с экспортом и рост производственных затрат.

Также сказываются дефицит рабочей силы и нехватка средств, которые уже сейчас создали серьезное давление на бизнес и, в целом, негативно влияют на экономику страны.

Напомним, из-за частых отключений электроэнергии и необходимости бизнесов к этому приспосабливаться, цены на продукты в Украине могут еще вырасти.

Также сообщалось, что в течение 2025 года в Украине заметно выросли цены на кофе.