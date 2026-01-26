В Україні різко подорожчав популярний овоч: що з цінами на ринку

На 15% з кінця минулого робочого тижня підскочила в Україні ціна моркви. Частково це зумовлено загальним скороченням пропозиції на ринку з боку місцевих виробників.

На сьогодні українські фермери готові відвантажувати моркву не дешевше ніж по 6-12 грн/кг ($0,14-0,28/кг), повідомляє EastFruit.

Водночас більшість власників якісної моркви продовжують стримувати продажі, розраховуючи на ще істотніше зростання цін у цьому сегменті.

Однією з головних причин подорожчання моркви учасники ринку пояснюють істотним скороченням пропозиції цієї продукції.

Наразі її продажі з необладнаних сховищ практично завершено, також суттєво зменшилася пропозиція некондиційної моркви, що, своєю чергою, дало змогу виробникам підвищити ціни на продукцію вищої якості.

Водночас, порівняно з минулим роком морква на 70% дешевша. На думку експертів, поточне подорожчання тимчасове, а активнішого зростання цін слід очікувати ближче до середини весни.

Що стосується загалом цін на продукти 2026 року, то аналітики вважають, що помітно подорожчають крупи, курячі яйця, овочі та хліб.

Серед головних причин зростання цін — наслідки ударів РФ, проблеми з експортом і зростання виробничих витрат.

Також даються взнаки дефіцит робочої сили і брак коштів, які вже зараз створили серйозний тиск на бізнес і, загалом, негативно впливають на економіку країни.

Нагадаємо, через часті відключення електроенергії та необхідність бізнесів до цього пристосовуватися, ціни на продукти в Україні можуть ще зрости.

Також повідомлялося, що протягом 2025 року в Україні помітно зросли ціни на каву.