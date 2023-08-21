Образ Елены Зеленской на встрече с королевой Швеции

Для встречи с королем Швеции и его супругой, первая леди Украины выбрала стильный синий брючный костюм.

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Король Швеции Карл XVI Густав и его супруга – королева Сильвия, приняли во время аудиенции президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую. Украинский президент был уже в привычном военном образе цвета хаки, а его жена появилась в элегантном наряде от украинского бренда. Фото со встречи были опубликованы в Instagram первой леди.

Встреча состоялась во время визита президентской четы в Швецию в замке Стенхаммар в субботу, 19 августа.

Елена Зеленская, Владимир Зеленский на встрече с королевой Сильвией и королем Карлом XVI Густавом Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Владимир и Елена Зеленские посетили Швецию по приглашению премьер-министра Ульфа Яльмара Кристерссона. В рамках визита президент Зеленский был принят королем.

В Instagram королевской семьи Швеции отметили, что "во время встречи глав двух государств король получил подробную информацию о ситуации в стране непосредственно от президента. В беседе монарх выразил поддержку народу Украины".

Елена Зеленская и королева Сильвия Фото: instagram.com/olenazelenska_official

А королева Сильвия обсудила с первой леди Украины вопросы прав детей, уделив особое внимание положению детей в Украине.

Сама Елена Зеленская напомнила, что, празднуя 500-летие государственности его страны, король Карл XVI Густав отметил, поднимая флаг Швеции: "Когда в Швеции поднимается шведский государственный флаг, все шведы чувствуют, что голубой и желтый имеют гораздо более глубокое значение".

Она также упомянула, что у Украины и Швеции есть не только общие страницы истории, но и общие принципы, главный из которых – человеческая жизнь бесценна, ее качество – приоритетно.

Елена Зеленская поблагодарила за последовательную принципиальную поддержку Украины и украинцев. "Уже 85 наших граждан пролечились или лечатся в этой стране, 50 тысяч нашли убежище от войны, социальную поддержку", — отметила первая леди Украины.

"Особенно трогательный жест Их Величеств – они из личных средств профинансировали восстановление поврежденной инфраструктуры села Змиевка на Херсонщине, освобожденного из-под российской оккупации. Когда-то это было древнее шведское поселение Гаммальсвенскбю. История и настоящее, прошлое и будущее сошлись в наших общих цветах и принципах. Спасибо, Швеция!", — резюмировала первая леди.

Для встречи с королем и королевой Елена Зеленская выбрала элегантный брючный костюм синего цвета с оригинальной драпировкой на груди от украинского бренда A.M.G. Образ она дополнила коричневыми замшевыми лодочками и брошью в виде колосков. Позже она в том же образе встретилась с премьер-министром Швеции и его супругой Бигриттой, которая также является пастором Церкви Швеции.

Елена Зеленская и Биргитта Паулина Кристерссон Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Напомним, до того, как прибыть в Швецию, Владимир Зеленский посетил Нидерланды и Данию. В Дании он встретился с премьер-министром Метте Фредериксен, которая отметила, что уже 70 украинских летчиков проходят обучение на истребителях F-16.