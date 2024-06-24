Елена Зеленская появилась в новом интервью в жакете, который добавляет ей возраста, — стилист (видео)

В интервью The Telegraph первая леди Украины рассказала, как война влияет на семейную жизнь и где она находит вдохновение для работы.

Персональный стилист Яна Ткаченко проанализировала образ первой леди Украины Елены Зеленской в интервью британскому изданию The Telegraph. Специально для Фокуса Яна Ткаченко объяснила, какой элемент образа старит супругу Владимира Зеленского.

Как пояснила Яна Ткаченко, типаж Елены Зеленской предусматривает светлые цвета, поэтому жене президента Украины подходят более монохромные луки. Однако для интервью первая леди Украины надела бежевые брюки и черный пиджак.

"Я считаю, что Елена Зеленская очень красивая женщина и выбирать черный цвет для одежды не совсем уместно. Пусть это будут темно-синие, темно-зеленые цвета, но в таком варианте черный цвет очень добавляет ей возраста. Она молодая женщина, поэтому такие образы не стоит делать. К тому же, я считаю, что добавил ей возраста круглый воротник. Все же я выбрала бы классический костюм с воротником с острыми уголками и это было точно лучше и более стильно", — пояснила стилист.

Более того, стилистка добавила, то, что образ разбит на две части — верх темный, низ светлый, украло несколько сантиметров роста Елены Зеленской. Это также не слишком удачный вариант, поскольку рост первой леди выше среднего, но не супер высокий.

Елена Зеленская Фото: telegraph.co.uk

По словам Яны Ткаченко, более уместным был бы образ в бежевых тонах. Такая вариация наряда подчеркнула бы ее цвет волос, глаз и даже цвет кожи.

"Силуэт брюк — это брюки трубы и он уместен, он классный, он замечательный. Сочетание с обувью — лодочками этого цвета, также матового цвета, я думаю, это замша, мне нравится. Это уместно. Одна вещь дополняет другое. Что касается жакета и его силуэта, насколько я вижу, поскольку она сидит в интервью, то я бы выбрала другой силуэт — более тот, который подчеркивает ее фигуру. Сейчас такое ощущение, что он ее прячет", — добавила Яна Ткаченко.

Стилист также объяснила, что в интервью первой леди удачно подобраны аксессуары.

"Этот жемчуг с элементами драгоценных металлов, то есть золота. Золото — это металл однозначно Елены и этот выбор правильный и уместный. Благодаря аксессуарам этот черный не выглядит насколько подавленно на ней, как это могло бы быть", — пояснила стилист.

Елена Зеленская Фото: telegraph.co.uk

Яна Ткаченко отметила, что в целом образ Елены Зеленской удачный — "силуэт низа, цвет низа — верный, аксессуары также, обувь — супер". Однако, как пояснила стилист, все же стоило бы заменить жакет, как силуэт, так и его цвет.

"Я бы сделала полностью образ в одном цвете, в монолуке. То есть верх и низ бежевый, возможно, добавила бы дополнительный цвет, под цвет ее глаз, зелено-голубой, это может быть нагрудный платок, или какие-то украшения в этих цветах, чтобы добавило свежей ноты в ее образ. Как вариант, бежевый костюм брючный можно было бы дополнить рубашкой черного цвета. Мы бы получили тот уровень официальности, который нужен, и на контрасте подчеркнули бы все достоинства внешности Елены", — резюмировала Яна Ткаченко.

Напомним, ранее мы писали, в костюме и с брошью на груди: в чем Елена Зеленская появилась на конференции в Сербии.

Кроме этого, Фокус писал, что Елена Зеленская в элегантном образе анонсировала тему Четвертого саммита первых леди и джентльменов.