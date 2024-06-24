Олена Зеленська з'явилася в новому інтерв'ю в жакеті, який додає їй віку, — стилістка (відео)

У інтерв'ю The Telegraph перша леді України розповіла, як війна вплинула на сімейне життя та де вона знаходить натхнення для роботи.

Персональна стилістка Яна Ткаченко проаналізувала образ першої леді України Олени Зеленської в інтерв’ю британському виданню The Telegraph. Спеціально для Фокусу Яна Ткаченко пояснила, який елемент образу старить дружину Володимира Зеленського.

Як пояснила Яна Ткаченко, типаж Олени Зеленської передбачає світлі кольори, тому дружині президента України пасують більш монохромні луки. Однак для інтерв’ю перша леді України одягнула бежеві штани та чорний піджак.

"Я вважаю, що Олена Зеленська дуже красива жінка і обирати чорний колір для одягу не зовсім доречно. Нехай це будуть темно-сині, темно-зелені кольори, але у такому варіанті чорний колір дуже додає їй віку. Вона молода жінка, тому такі образи не варто робити. До того, я вважаю, що додав їй віку круглий комір. Все ж я обрала б класичний костюм з коміром з гострими кутиками і це було точно краще і більш стильно", — пояснила стилістка.

Ба більше, стилістка додала, те, що образ розбитий на дві частини — верх темний, низ світлий, вкрало декілька сантиметрів зросту Олени Зеленської. Це також не надто вдалий варіант, оскільки зріст першої леді вище середнього, але не супервисокий.

Олена Зеленська Фото: telegraph.co.uk

За словами Яни Ткаченко, більш доречним був би образ в бежевих тонах. Така варіація вбрання підкреслила б її колір волосся, очей і навіть колір шкіри.

"Силует штанів — це штани труби і він доречний, він класний, він чудовий. Поєднання зі взуттям — лодочками цього кольору, також матового кольору, я думаю, це замша, мені подобається. Це доречно. Одна річ доповнює інше. Щодо жакета і його силуету, наскільки я бачу, оскільки вона сидить в інтерв’ю, то я б обрала інший силует — більш той, який підкреслює її фігуру. Зараз таке відчуття, що він її ховає", — додала Яна Ткаченко.

Стилістка також пояснила, що в інтерв’ю першої леді вдало підібрані аксесуари.

"Ці перли з елементами дорогоцінних металів, тобто золота. Золото — це метал однозначно Олени і цей вибір правильний і доречний. Завдяки аксесуарам цей чорний не виглядає наскільки пригнічено на ній, як це могло б бути", — пояснила стилістка.

Олена Зеленська Фото: telegraph.co.uk

Яна Ткаченко наголосила, що загалом образ Олени Зеленської вдалий — "силует низу, колір низу — вірний, аксесуари також, взуття — супер". Однак, як пояснила стилістка, все ж варто було б замінити жакет, як силует, так і його колір.

"Я б зробила повністю образ в одному кольорів, в монолуці. Тобто верх і низ бежевий, можливо, додала б додатковий колір, під колір її очей, зелено-блакитний, це може бути нагрудна хустинка, або якісь прикраси в цих кольорах, щоб додало свіжої ноти в її образ. Як варіант, бежевий костюм брючний можна було б доповнити сорочкою чорного кольору. Ми б отримали той рівень офіційності, який потрібен, і на контрасті підкреслили б всі переваги зовнішності Олени", — резюмувала Яна Ткаченко.

Нагадаємо, раніше ми писали, у костюмі та з брошкою на грудях: у чому Олена Зеленська з'явилася на конференції в Сербії.

Крім цього, Фокус писав, що Олена Зеленська в елегантному образі анонсувала тему Четвертого саміту перших леді та джентльменів.