У костюмі та з брошкою на грудях: у чому Олена Зеленська з'явилася на конференції в Сербії (фото)

Олена Зеленська вже кілька днів перебуває з візитом у Сербії. У перший день перша леді України обрала для виходу у світ вишиванку від українського бренду. Вже наступного дня пані Олена одягла костюм також від українського виробника.

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Перша леді України Олена Зеленська під час візиту в Сербії, де побувала на конференції, одягнула елегантний штанний костюм із брошкою у формі бутона квітки на грудях. Світлинами з робочої зустрічі Олена Зеленська поділилася на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах.

Зокрема, на фото можна розгледіти, що Олена Зеленська цього разу обрала для ділової зустрічі темно-синій костюм — штани зі стрілками та піджак із лацканом від українського бренду "AMG BRAND". Варто зазначити, що в цьому ж самому костюмі Олена Зеленська була на діловій зустрічі у Швеції (у серпні 2023). Тільки тоді перша леді мала інший аксесуар на костюмі. Цього ж разу Олена Зеленська доповнила свій образ вишуканою брошкою у формі бутона квітки від французького бренду Lanvin Paris. Відомо, що ця брошка прикрашена намистиною зі скляної пасти відтінку Jeanne-Marie Lanvin — bleu nuit. Під загальний образ перша леді взула туфлі темно-гірчичного кольору.

Олена Зеленська на зустрічі в Сербії Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Щодо зачіски та загального образу, то цього разу перша леді обрала акуратну укладку, нанесла легкий і ніжний макіяж. На вухах Олени Зеленської були золоті сережки.

Олена Зеленська на зустрічі в Сербії Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Відомо, що перша леді України відправилася з робочим візитом до Сербії на запрошення дружини президента країни Тамари Вучич. Ділова зустріч почалася ще 12 травня. У перший день Олена Зеленська з'явилася у вишиванці українського бренду Gaptuvalnya. Уже 13 травня Олена Зеленська взяла участь у конференції щодо ментального здоров’я.

Олена Зеленська на зустрічі в Сербії Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олена Зеленська зʼявилася в різних шкарпетках і пояснила свій образ. Також Фокус писав, Олена Зеленська розповіла про зустріч із герцогинею Софі Вессекською.