Олена Зеленська стала "хрещеною матір'ю" українського корвета

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" побудували у Туреччині, нині він перебуває на ходових випробуваннях. Нині побудований ще один корвет "Гетьман Іван Виговський".

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Під час візиту до Турецької Республіки перша леді України Олена Зеленська взяла участь у церемонії спуску на воду корвета класу Ada "Гетьман Іван Виговський". Його для потреб ВМС України спорудили на суднобудівному заводі в Туреччині. Також перша леді України розповіла, що стала "хрещеною матір'ю" корвета "Гетьман Іван Мазепа", який нині проходить ходові випробовування. Про це Зеленська розповіла в своєму Telegram-каналі.

Перша леді розповіла, що привезла в подарунок екіпажу "Мазепи" портрет гетьмана, який створила художниця Наталія Павлусенко написала у 2019 році, покладаючись на історичні дослідження мистецтвознавця Кима Скалацького та докторки історичних наук Ольги Ковалевської.

Олена Зеленська на борту корвета Фото: Офис президента

"Усі прижиттєві портрети Івана Мазепи знищила Росія — щоб українці й згадати його не могли. Однак справжній образ гетьмана все одно відтворили історики, зусилля росіян були марними. Як марними будуть їхні зусилля зі знищення нашої держави", — зауважила перша леді.

Вона також зазначила, що стати хрещеною матір'ю корабля було великою честю.

Олена Зеленська на борту корвета Фото: Офис президента

"До кораблів зазвичай ставляться не як до техніки, а як до особистості: при першому плаванні кажуть напутні слова і за традицією обов’язково дарують щось на згадку", — розповіла перша леді.

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" спустили на воду 2 жовтня 2022 року, а вже торік у серпні в Туреччині заклали кіль другого. Будівництво цих суден відбувається в межах рамкової угоди, яку Україна й Туреччина уклали наприкінці 2020 року.

Що таке "хрещена мати" корабля

Ця традиція бере початок ще в дохристиянський період: у давньому Єгипті та Греції, коли спускали кораблі на воду, поливали їх водою та вином.

У середньовічній Англії корабель окропляли вином із золотої чаші, вимовляли назву судна та кидали чашу у море. Потім чашу замінили на пляшку вина, або шампанського.

Спочатку почесний обов'язок спустити судно на воду в Англії виконували члени королівської сім'ї, старші морські офіцери та представники адміралтейства. Жінки стали приймати участь у церемонії з 1811 року, з особистого дозволу короля Георга IV.

Олена Зеленська побувала у Туреччині

На роль хрещених обирали знаменитих та авторитетних жінок: сама королева Великобританії Єлизавета II стала хрещеною матір'ю лайнера, названого на її честь, а кінодіва Софі Лорен хрестила кілька розкішних лайнерів компанії MSC Cruises. Вважається, що хрещена мати судна – його покровителька та захисниця.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про візит Олени Зеленської до Туреччини та її стильний образ.