Елена Зеленская стала "крестной матерью" украинского корвета

Корвет "Гетман Иван Мазепа" построили в Турции, сейчас он находится на ходовых испытаниях. Сейчас построен еще один корвет "Гетман Иван Выговский".

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Во время визита в Турецкую Республику первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в церемонии спуска на воду корвета класса Ada "Гетман Иван Выговский". Его для нужд ВМС Украины построили на судостроительном заводе в Турции. Также первая леди Украины рассказала, что стала "крестной матерью" корвета "Гетман Иван Мазепа", который сейчас проходит ходовые испытания. Об этом Зеленская рассказала в своем Telegram-канале.

Первая леди рассказала, что привезла в подарок экипажу "Мазепы" портрет гетмана, который создала художница Наталья Павлусенко написала в 2019 году, полагаясь на исторические исследования искусствоведа Кима Скалацкого и доктора исторических наук Ольги Ковалевской.

Елена Зеленская на борту корвета Фото: Офис президента

"Все прижизненные портреты Ивана Мазепы уничтожила Россия — чтобы украинцы и вспомнить его не могли. Однако настоящий образ гетмана все равно воссоздали историки, усилия россиян были напрасными. Как напрасными будут их усилия по уничтожению нашего государства", — отметила первая леди.

Она также отметила, что стать крестной матерью корабля было большой честью.

Елена Зеленская на борту корвета Фото: Офис президента

"К кораблям обычно относятся не как к технике, а как к личности: при первом плавании говорят напутственные слова и по традиции обязательно дарят что-то на память", — рассказала первая леди.

Корвет "Гетман Иван Мазепа" спустили на воду 2 октября 2022 года, а уже в августе прошлого года в Турции заложили киль второго. Строительство этих судов происходит в рамках рамочного соглашения, которое Украина и Турция заключили в конце 2020 года.

Что такое "крестная мать" корабля

Эта традиция берет начало еще в дохристианский период: в древнем Египте и Греции, когда спускали корабли на воду, поливали их водой и вином.

В средневековой Англии корабль окропляли вином из золотой чаши, произносили название судна и бросали чашу в море. Затем чашу заменили на бутылку вина, или шампанского.

Изначально почетную обязанность спустить судно на воду в Англии выполняли члены королевской семьи, старшие морские офицеры и представители адмиралтейства. Женщины стали принимать участие в церемонии с 1811 года, с личного разрешения короля Георга IV.

Елена Зеленская побывала в Турции

На роль крестных выбирали знаменитых и авторитетных женщин: сама королева Великобритании Елизавета II стала крестной матерью лайнера, названного в ее честь, а кинодива Софи Лорен крестила несколько роскошных лайнеров компании MSC Cruises. Считается, что крестная мать судна — его покровительница и защитница.

Напомним, ранее Фокус писал о визите Елены Зеленской в Турцию и ее стильном образе.