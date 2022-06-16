Демі Мур офіційно підтвердила стосунки з кухарем, який молодший за неї на 13 років (фото)

Опублікувавши спільні фото в соцмережах, Мур показала всьому світу, що знову закохана та кохана.

59-річна американська актриса Демі Мур уперше опублікувала в Instagram знімки зі своїм новим коханим, 46-річним швейцарським кухарем Даніелем Гаммом, переставши приховувати чоловіка від цікавих очей. Якщо раніше таблоїди лише здогадувалися про те, що в них стосунки, то тепер Демі підтвердила це практично офіційно через соцмережі.

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На знімках можна побачити дві тіні, а потім і Мур із Гаммом. Чоловік цілує її в скроню, а Демі посміхається.

Кілька тижнів тому пару бачили разом на тенісному матчі між Рафаелем Надалем і Каспером Руудом. Тоді їх зняли папараці, а тепер Демі й сама поділилася знімками з матчу в соцмережі.

Про нового обранця акторки відомо небагато. Даніель має власний веганський ресторан Eleven Madison Park, який отримав п'ять зірок від The New York Times. Він часто влаштовує для коханої романтичні вечори та частує її вишуканими та низькокалорійними стравами, пам'ятаючи про те, як вона стежить за своєю фігурою та зовнішністю.

Чим закінчаться ці стосунки, поки думати рано. Демі вже тричі була одружена: з рок-музикантом Фредді Муром, акторами Брюсом Віллісом і Ештоном Кутчером. У шлюбі з Віллісом вона народила трьох дочок: Румер, Скаут і Таллулу. Незважаючи на розлучення, колишнє подружжя зуміло зберегти хороші стосунки, а Демі потоваришувала з останньою дружиною Віллісса Еммою Гемінг, яка подарувала актору ще двох дівчаток. До речі, нещодавно Мур зізналася, що все ще сумує за колишнім чоловіком.

Нещодавно обидві жінки, а також їхні п'ятеро дочок повідомили про те, що в Брюса — афазія, через що він завершує кар'єру в кіно.