Демі Мур таємно зустрічається зі швейцарським шеф-кухарем, — ЗМІ

Новий коханий Демі Мур молодший за неї на 13 років.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Особисте життя 59-річної американської акторки Демі Мур, колишньої дружини Брюса Вілліса та Ештона Кутчера, схоже, налагоджується. Видання Page Six повідомляє про те, що вона зустрічається з відомим шеф-кухарем зі Швейцарії та власником ресторану Даніелем Хуммом, але вважає за краще тримати цей роман у таємниці.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За інформацією таблоїду, пара разом вже кілька місяців, і чоловік на 13 років молодший за акторку. Нині їхні стосунки переживають непростий період, оскільки Демі активно виступила на підтримку Брюса Вілліса, який оголосив, що йде з кіно через афазію. Це стан, спричинений пошкодженням головного мозку, що впливає на здатність говорити, писати та розуміти мову.

[ + – ] Меню Хумма без м'яса в його закусочній, що отримала п'ятизірковий рейтинг від The New York Times, ідеально відповідає сироїдній веганській дієті його подруги Фото: Getty Images

"Вони справді закохані, але зараз все непросто. Деніель багато і наполегливо працює у своєму ресторані Eleven Madison Park, але їм все ще потрібен час, щоб Демі приєдналася до нього на романтичних вечерях", — говорить джерело.

Акторку та ресторатора вже помітили разом на публіці. Вони з'явилися на показі Chloe Fall/Winter 2022/2023 разом із Марією Шараповою та Гугою Мбата-Роу в Парижі.

До Хумма у Мур, крім Фредді Мура, Брюса Вілліса та Ештона Кутчера, були романи з Машею Мандзука, Шоном Фрайдеєм, Олівером Віткомбом, Леонардо Ді Капріо. Вона народила Віллісу трьох дочок — Румер (33 роки), Скаут (30 років) та Таллулу (28 років). Весь час після розлучення акторка підтримує тісні стосунки зі своїм ексчоловіком та його новою сім'єю.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що Вілліс знімається в низькопробному кіно, щоб встигнути більше заробити, оскільки має проблеми зі здоров'ям. Тепер актор та його сім'я підтвердили невтішний діагноз.