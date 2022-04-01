Деми Мур тайно встречается со швейцарским шеф-поваром, – СМИ

Новый возлюбленный Деми Мур младше за нее на 13 лет.

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Личная жизнь 59-летней американской актрисы Деми Мур, бывшей жены Брюса Уиллиса и Эштона Катчера, похоже, налаживается. Издание Page Six сообщает о том, что она встречается с известным шеф-поваром из Швейцарии и владельцем ресторана Дэниелом Хаммом, но предпочитает держать этот роман в тайне.

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По информации таблоида, пара вместе уже несколько месяцев, и мужчина на 13 лет моложе актрисы. Сейчас их отношения переживают непростой период поскольку Деми активно выступила в поддержку Брюса Уиллиса, который объявил, что уходит из кино из-за афазии. Это состояние, вызванное повреждением головного мозга, которое влияет на способность говорить, писать и понимать язык.

[ + – ] Меню Хамма без мяса в его закусочной, получившей пятизвездочный рейтинг от The New York Times, идеально соответствует сыроедческой веганской диете его подруги Фото: Getty Images

"Они действительно влюблены, но сейчас все непросто. Дэниел много и упорно работает в своем ресторане Eleven Madison Park, но им все еще нужно время, чтобы Деми присоединилась к нему на романтических ужинах", – говорит источник.

Актриса и ресторатор были уже замечены вместе на публике. Они появились на показе Chloe Fall/Winter 2022/2023 вместе с Марией Шараповой и Гугу Мбата-Роу в Париже.

До Хамма у Мур, кроме Фредди Мура Брюса Уиллиса и Эштона Катчера, были романы с Машей Мандзука, Шоном Фрайдеем, Оливером Уиткомбом, Леонардо ДиКаприо. Она родила Уиллису троих дочерей – Румер (33 года) Скаут (30 лет) и Таллулу (28 лет). Все время после развода актриса поддерживает тесные отношения со своим экс-супругом и его новой семьей.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Уиллис снимается в низкопробном кино, чтобы успеть побольше заработать, поскольку у него проблемы со здоровьем. Теперь же актер и его семья подтвердили неутешительный диагноз.