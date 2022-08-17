Демі Мур показала фото в бікіні під час відпочинку у Греції

59-річна акторка не припиняє захоплювати шанувальників своїм зовнішнім виглядом.

59-річна акторка Демі Мур має надзвичайний вигляд. Нещодавно вона опублікувала фото в себе в Instagram у крихітному рожевому бікіні під час прогулянки на яхті навколо грецьких островів, чим вкотре захопила фанатів. Стильний образ акторка доповнила сонцезахисними окулярами-авіаторами та яскраво-жовтою сорочкою на ґудзиках.

"Вбираю літо" — підписала фото акторка.

Багато відомих подруг Демі Мур, серед яких Ріта Вілсон та Мей Маск, прокоментували фотографію знаменитості.

Комплімент акторці зробила дружина її колишнього чоловіка Брюса Вілліса Емма Гемінг.

"Тобі личить", — написала Гемінг.

А дочка Демі Мур Румер заявила, що захоплюється своєю знаменитою мамою.

"Ти така красуня, мамо, мій бог", — написала Румер.

Акторка не новачок, коли справа доходить до купальних костюмів. У липні вона випустила колекцію купальників у колаборації з Енді Свім, щоб допомогти зрілим жінкам почуватися сексуальними та бажаними.

Мур зазначала, що розробила колекцію, щоб змінити "ідею про те, що ми стаємо менш бажаними, коли стаємо старшими".

За словами акторки, роки не псують жінку, а надають їй особливості. Адже жінка стає мудрішою, знає собі ціну і заслуговує на любов так само, як і юні дівчата.

У рекламній кампанії купальників акторка позувала на човні у повний зріст, даючи шанувальникам можливість розглянути її струнку фігуру.

Фокус раніше писав про те, що Демі Мур нещодавно підтвердила стосунки зі швейцарським шеф-кухарем Данієм Хаммом, який молодший за неї на 13 років. За словами акторки, різниця у віці ніяк не заважає їй почуватися по-справжньому щасливими поряд із чоловіком своєї мрії. Знаменитість опублікувала кілька знімків, на яких можна було побачити дві тіні, а потім Мур з Хаммом. Чоловік цілував акторку у скроню, а Демі посміхалася.

Журналістам мало відомо про нового обранця знаменитості. Судячи з рідкісних знімків, шеф-кухар володіє власним веганським рестораном і часто балує свою кохану низькокалорійними стравами, знаючи, що вона стежить за фігурою.