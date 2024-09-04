61-летняя Деми Мур снялась в фотосессии Variety и рассказала о своей последней роли (фото)

Деми Мур продемонстрировала стройную фигуру и нестареющую красоту. Актриса рассказала о своем отношении к старению и главной роли в фильме "Субстанция".

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Звезда Голливуда Деми Мур снялась в гламурной фотосессии для модного журнала и поделилась своими мыслями о перезапуске своего популярного триллера "Привидение" и съемках в новой картине "Субстанция", сообщает Variety.

На обложке Деми изображена в эффектном черном платье в пол с шифоновым шлейфом. Приталенное платье выгодно подчеркнуло стройную фигуру 61-летней актрисы. Звезда для фотосессии нанесла сияющий макияж и уложила длинные черные волосы свободными волнами.

Прожив в Голливуде более трех десятилетий, Деми Мур в интервью вспомнила свою историю провокационных ролей, рассказав о своих "личных переживаниях" в последнем фильме "Субстанция", а также о незабываемой роли в фильме "Привидение" с Патриком Суэйзи. Когда ее спросили о прошлых попытках переснять романтический фильм 1990 года, она сказала: "Есть фильмы, которые лучше оставить в покое".

Деми Мур и Патрик Суэйзи, кадр из фильма "Привидение" Фото: Getty Images

"Все зависит от того, каков подход. Успех "Привидения" на самом деле связан с алхимией. Подумайте о Вупи, которая магическим образом закрепила комедию. Или о Тони Голдуине, соседском парне, который является самым ничего не подозревающим злодеем. И о миловидности и мужественности Патрика Суэйзи", — объяснила она.

Кроме того, актриса считает, что "Привидение" выдержало испытание временем и "в этом фильме есть что-то успокаивающее". "Речь идет о вещах, которые мы считаем утраченными, но которые на самом деле никогда нас не покидают", — отметила она. На вопрос о том, будет ли она открыта для повторного исполнения роли Молли Дженсен, актриса ответила, что ей "придется посмотреть, что они придумают".

Мур рассказала о своей последней работе в фильме "Субстанция", которая принесла ей 13-минут оваций стоя в мае в Каннах. Двукратная номинантка на премию "Золотой глобус" объяснила, что для того, чтобы сыграть героиню, испытывающую "чувство отчаяния" из-за утраты молодости, ей нужно было "вникнуть и понять глубину такого отчаяния". По ее словам, во время съемок приходилось делать по 15 дублей отдельных сцен. Что касается вопроса о том, изменил ли фильм ее отношение к старению, Мур сказала, что ее взгляды "не сильно отличаются до и после" работы над картиной.

Напомним, 28 августа Фокус писал о том, что 61-летняя Деми Мур снялась в прозрачном платье для Interview Magazine.