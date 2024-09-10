Деми Мур раскрыла настоящую причину своего одиночества (видео, фото)

Актриса является хозяйкой девяти собак. Больше всего она любит своего чихуахуа по кличке Пилаф.

Related video

Звезда Голливуда Деми Мур в понедельник, 9 сентября, в вечернем шоу с Джимми Фэллоном на канале NBC в шутку раскрыла причину своего незамужнего статуса, сообщает Page Six.

61-летняя актриса во время шоу выглядила ослепительно в розовом платье без рукавов. Звезда шутливо объяснила, что не замужем, так как тратит время на заботу о своих девяти питомцах. Она с восхищением рассказала о своей крошечной собачке по кличке Пилаф и называла ее "волшебным созданием".

Деми с гордостью сообщила, что недавно ее любимая чихуахуа украсила обложку журнала "Dogue", и объяснила, как это произошло. "Vogue устроил "Дни лета в стиле "Dogue", и ее (собаку — ред.), конечно же, нужно было позиционировать как девушку с обложки", — сказала Деми.

Пилаф — любимая собачка Деми Мур Фото: demimoore/instagram

Ведущий Джимми в студии поделился милым видеороликом, на котором собаки Деми ждут ее возвращения домой, и спросил актрису, спит ли она со своими собаками.

"Если бы кто-нибудь увидел мою ночную рутину, если бы ее засняли на видео, они бы увидели, насколько я на самом деле эксцентрична", — смеясь, сказала Мур. 61-летняя актриса объяснила, что у нее есть целый набор приспособлений, чтобы все ее собаки помещались в ее кровати, включая подушки-подпорки и две собачьи лежанки. "Вот почему я одинока!" — сказала она.

Деми с гордостью поделится фотографиями и видео своей собачьей семьи в Instagram, но один из щенков стал настоящей звездой. Звезда "Солдата Джейн" носит с собой своего чихуахуа везде, включая красные дорожки, пресс-релизы, показы мод и звездные вечеринки. Актриса всю жизнь была страстной любительницей собак и завела щенка по кличке Пилаф в 2020 году.

Известно, что Деми Мур одинока с тех пор, как в ноябре 2022 года рассталась с шеф-поваром ресторана Eleven Madison Park Дэниелом Хаммом, с которым встречалась меньше года.

Ранее, 15 августа Фокус писал о том, что собака Деми Мур снялась в сумке Birkin для журнала Vogue.