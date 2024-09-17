61-річна Демі Мур відверто зізналася, за що ненавиділа себе в молодості (фото)

Акторка нині почувається по-справжньому вільною. Вона зосереджена на кар'єрі і більше не "ганяється за досконалістю".

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Зірка Голлівуду Демі Мур відверто зізналася, що ненавиділа себе в молодості. Акторка вважає, що в індустрії розваг до жінок ставляться дуже критично, особливо до їхньої зовнішності, повідомляє Guardian.

61-річна зірка "Солдата Джейн", обговорюючи свою останню роль Елізабет Спаркл у фільмі жахів "Речовина", розповіла, що в 1990-х роках жінок вважали привабливими тільки тоді, коли вони були худими. Говорячи про десятиліття дієт і вправ, яким вона піддавала себе в Голлівуді, Демі сказала, що їй сумно від того, що вона з собою робила.

"Я зробила це значущим для себе. Дійсно, дивлячись на це насильство, з роками я зрозуміла, наскільки ми можемо бути жорстокими щодо себе. Самоосуд, гонитва за досконалістю, спроби позбутися "недоліків", а також почуття знедоленості та розпачу — все це властиво тільки жінкам", — заявила вона, зазначивши, що чоловіки теж відчувають невпевненість у своєму тілі. За словами Демі, у всіх бувають моменти, коли перестаєш подобатися собі і "намагаєшся щось виправити".

Актриса Демі Мур Фото: demimoore/instagram

"Ви просто погіршуєте ситуацію до такої міри, що стаєте недієздатними. Ми помічаємо ці дрібниці, на які ніхто інший не звертає уваги, але ми занадто зосереджені на всьому цьому. Якщо ми всі почнемо думати, що наша цінність визначається тільки тим, який вигляд ми маємо, то зрештою нас розчавить", — наголосила акторка.

Її вражає, наскільки "жорстокими" можуть бути люди щодо себе і своїх тіл. Мур заявила, що більше не "ганяється за досконалістю", живе одна і почувається по-справжньому вільною в 61 рік.

Демі Мур Фото: demimoore/instagram

Раніше, 4 вересня, 61-річна Демі Мур знялася у фотосесії Variety і розповіла про свою останню роль.