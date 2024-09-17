61-летняя Деми Мур откровенно призналась, за что ненавидела себя в молодости (фото)

Актриса в настоящее время чувствует себя по-настоящему свободной. Она сосредоточена карьере и больше не «гоняется за совершенством».

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Звезда Голливуда Деми Мур откровенно призналась, что ненавидела себя в молодости. Актриса считает, что в индустрии развлечений к женщинам относятся очень критично, особенно к их внешности, сообщает Guardian.

61-летняя звезда "Солдата Джейн", обсуждая свою последнюю роль Элизабет Спаркл в фильме ужасов "Вещество", рассказала, что в 1990-х годах женщины считались привлекательными только в том случае, если они были худыми. Говоря о десятилетиях диет и упражнений, которым она подвергала себя в Голливуде, Деми сказала, что ей грустно от того, что она с собой делала.

"Я сделала это значимым для себя. Действительно глядя на это насилие, с годами я поняла насколько мы можем быть жестоки по отношению к себе. Самоосуждение, погоня за совершенством, попытки избавиться от "недостатков", а также чувство отверженности и отчаяния — все это свойственно только женщинам", — заявила она, отметив, что мужчины тоже испытывают неуверенность в своем теле. По словам Деми, у всех бывают моменты, когда перестаешь нравиться себе и "пытаешься что-то исправить".

Актриса Деми Мур Фото: demimoore/instagram

"Вы просто ухудшаете ситуацию до такой степени, что становитесь недееспособными. Мы замечаем эти мелочи, на которые никто другой не обращает внимания, но мы слишком сосредоточены на всем этом. Если мы все начнем думать, что наша ценность определяется только тем, как мы выглядим, то в конечном итоге будем раздавлены", — подчеркнула актриса.

Ее поражает, насколько "жестокими" могут быть люди по отношению к себе и своим телам. Мур заявила, что больше не "гоняется за совершенством", живет одна и чувствует себя по-настоящему свободной в 61 год.

Деми Мур Фото: demimoore/instagram

Ранее, 4 сентября, 61-летняя Деми Мур снялась в фотосессии Variety и рассказала о своей последней роли.