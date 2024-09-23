Демі Мур розповіла, як їй вдалося схуднути після других пологів

Брюсу Віллісу зірка народила трьох доньок. Паралельно вона не покидала акторську карʼєру.

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61-річна американська акторка Демі Мур зізналася, як їй вдалося схуднути після другої вагітності. Про це вона розповіла під час появи на CBS.

Колишня дружина Брюса Вілліса згадала про режим інтенсивних тренувань, який вона пройшла після народження другої доньки Скаут Вілліс у 1991 році.

Живучи тоді в Малібу з "міцним горішком", Демі щодня проїжджала на велосипеді 30 миль (приблизно 48 кілометрів) у кожну сторону до зйомок "Непристойної пропозиції" (1993), докладаючи величезних зусиль, щоб відновити свою форму після вагітності.

"Я так сильно тиснула на себе. У мене був досвід, коли мені казали схуднути", — згадала Демі Мур.

Вона додала: "Мені здається, їй було приблизно п’ять-шість місяців, коли ми знімали ["Непристойну пропозицію"]. Отже, я годувала [Скаут] всю ніч, вставала в темряві з кросівками, з налобним ліхтарем, їхала на велосипеді до "Парамаунт", куди завгодно, навіть на місці, де ми знімали; потім зйомка повного дня, який зазвичай становить 12 годин; а потім починати все спочатку".

Наразі Демі Мур 61 рік Фото: Demi Moore/Instagram

"Навіть сама думка про те, що я зробила зі своїм тілом, виглядає так божевільно, так смішно", — зазначила мама трьох дітей.

Окрім Скаут, якій наразі 33, Демі Мур народила дочок Румер, 36, і Таллулу, 30, від колишнього чоловіка Брюса Вілліса.

Демі Мур з доньками Фото: Getty Images

Нагадаємо, який гонорар Демі Мур отримала за роль стриптизерки.

Також Фокус писав про появу на публіці з трьома доньками.