Демі Мур у стильному діловому костюмі вийшла у світ (фото)

Акторку вшанували за її внесок у кіно. Для виходу вона обрала класику.

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61-річна американська акторка Демі Мур продемонструвала стильний діловий образ. Про це пише Daily Mail.

Колишня дружина Брюса Вілліса випромінювала впевненість, відвідавши щорічний осінній захід Ghetto Film School у Санта-Моніці.

Демі зʼявилася на публіці в чорному блейзері в тонку смужку в поєднанні зі штанами в тон. Для цієї нагоди вона додала білу сорочку на ґудзиках і підвищила свій зріст за допомогою підборів.

Зірка фільму "Привид" продемонструвала легкий вечірній макіяж і нюдову помаду, коли вона блиснула посмішкою, позуючи для знімків на червоній доріжці.

Мур доповнила образ парою окулярів у срібній оправі та залишила своє блискуче чорне волосся розпущеним.

Демі Мур Фото: Getty Images

Акторка була відзначена на бенефісі разом з Келвіном Гаррісоном-молодшим і режисером Шоном Вангом.

Подія, організована Sony та спонсорована Amazon MGM Studios і Disney, збирає лідерів індустрії розваг, щоб підтримати Ghetto Film School.

"Ми раді вшанувати Демі Мур, Келвіна Гаррісона-молодшого та Шона Ванга на цьогорічному заході 10 жовтня. Їхня робота є прикладом рівня, до якого прагнуть наші студенти, а їхні особисті успіхи в галузі відображають місію та цінності нашої організації у створенні майбутнього кіно", — сказав генеральний директор Монтеа Робінсон.

Нагадаємо, як Демі Мур змогла схуднути після других пологів.

Також Фокус писав про появу Демі Мур на публіці з трьома доньками.