Восемь удивительных фактов о лауреатке "Оскара" Мишель Йео

Теперь в список достижений "девушка Бонда" запишет и первый "Оскар", полученный азиатской актрисой за главную роль.

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60-летняя Мишель Йео недавно вошла в историю как первая азиатская актриса, получившая "Оскар" за лучшую женскую роль. Однако ее путь к славе был долгим и тернистым. И ей приходилось очень много работать, чтобы добиться успеха. Об этом пишет Insider.

Мишель всегда бралась за самые сложные роли и даже чуть не погибла на съемках "Суперполицейского". А Пирс Броснан был поражен ее трудоспособностью и уважительно называл ее "женщиной Бонда", а не "девушкой", как обычно принято.

Мишель Йео должна была стать звездой балета

Йео посещала Лондонскую Королевскую академию танца, будучи подростком. Но она получила тяжелую травму спины и танцами больше заниматься не могла.

Мишель Йео была королевой красоты

В 1983 году она выиграла титул Мисс Малайзия. Этому поспособствовала ее мать, которая отправила анкету 21-летней дочери на конкурс. Сама Мишель говорила в интервью, что поехала на конкурс только чтобы она от нее отвязалась.

Мишель Йео в 1983 году стала королевой красоты

"У нас была сделка. Если я сделаю это, то больше она не будет делать ничего подобного", — пояснила Мишель.

Мишель хотела бросить актерскую карьеру

Во время съемок кантонского фильма "Каскадер" в 1996 году она сильно поранилась во время съемок и чуть не сломала спину, что заставило ее усомниться в выбранной карьере.

"Я была в больнице, когда вошли мои подруги и спросили: "Ну как ты, дорогая?". А ты лежишь и думаешь: "Ладно, может быть, пора подумать о чем-то другом", — вспоминала актриса на интервью.

Квентин Тарантино, большой поклонник Йео, навестил ее, пока она выздоравливала. Он показал ей ее любимые боевые сцены кадр за кадром, что, по ее словам, возродило ее любовь к актерскому мастерству.

"Я подумала про себя, что люблю эту работу и не откажусь от нее. Я просто найду способ сделать ее более безопасной", — рассказывала актриса.

Она выучила все реплики из фильма "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" на слух

Сенсационный фильм 2000 года оказался для Мишель сложной задачей. Хоть она и выросла в семье этнических китайцев, но она знает только английский, малайский и кантонский.

Мандаринский диалект она не знает, так что все реплики она заучила на слух, в чем ей помогали члены съемочной группы и другие актеры.

Джеки Чан спас ей жизнь

Вместе с Джеки Чаном Мишель снималась в фильме 1992 года "Суперполицейский" и едва не попрощалась с жизнью. Она должна была спрыгнуть с несущегося фургона на едущий рядом автомобиль, но трюк не получился.

Мишель Йео и Джеки Чан Фото: Instagram michelleyeoh_official

"Все пошло не так. Лобовое стекло не разбилось. То, что должно было его разбить, не разбилось. Джеки не смог меня удержать", — рассказывала актриса. Но Джеки Чану удалось ее подтолкнуть, так что она упала на бок, а не на голову, что и спасло ей жизнь.

Йео не нравился сценарий "Безумно богатых азиатов"

Фильм, который в итоге стал настоящей сенсацией, будучи первым фильмом, в котором азиаты исполнили все роли, но при этом не картиной про боевые искусства, категорически не понравился Мишель. Ей досталась роль суровой богачки Элеоноры Янг и она была недовольна тем, что ее героиня настолько "подлая, злая и нехорошая".

Трейлер фильма "Безумно богатые азиаты"

В итоге режиссер Джон М. Чу переписал сценарий с учетом отзывов Йео.

Роль в "Все везде и сразу" предназначалась для мужчины

Когда режиссеры дуэта Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт написали сценарий "Все везде и сразу", главную роль они писали для Джеки Чана, а Мишель должна была достаться роль его жены. Но когда Чан не смог принять участие в проекте, Кван и Шайнерт вместо этого переориентировали фильм на Йео.

Она и ее мать очень близки

Джанет Йео, мать Мишель Йео, типичная "мама-тигр", как называют в США азиатских матерей, которые готовы на все, чтобы их дети добились успеха.

Термин tiger mother придумала профессор Юридической школы Йельского университета Эмми Чуа. Так она назвала себя — в мемуарах "Боевой гимн матери-тигрицы". Чуа честно призналась, что матери-азиатки с раннего детства нацеливают своих детей на успех и ежесекундно им напоминают, что в жестоком мире выживает только сильнейший.

Джанет была суровой, но любящей матерью, так что Мишель есть за что ее благодарить. Ее мать была первой, кому она сообщила о своей победе на "Оскаре".

Трейлер фильма "Все везде и сразу"

"Я так люблю свою дочь, и Малайзия гордится ею", — сказала Джанет после вручения "Оскара" местным СМИ.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как прошла 95-я церемония "Оскар" и как организаторы подвергли звезд испытанию, в последний момент изменив цвет ковровой дорожки.