"Знак свыше": жених упал в море, делая предложение руки и сердца любимой (видео)

Мужчина захотел сделать девушке красивое предложение на берегу моря. Пара забралась на плоский камень на побережье, жених попытался вставать на колено, но не смог удержать равновесие.

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Мужчина решил устроить своей возлюбленной романтичное предложение руки и сердца, но, к несчастью, испортил момент упав с камня в море. Курьезное видео было опубликовано в Instagram-аккаунте iamafromtravel.

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Парень пригласил свою избранницу к морю, провел ее к большому камню и готовился сделать предложение. Однако, в самый ответственный момент, он решил подойти немного ближе, но подскользнулся и упал в море, потеряв солнцезащитные очки.

Мужчина захотел сделать девушке красивое предложение на берегу моря Фото: коллаж Фокус

Обручальное кольцо выскользнуло из его руки и отправилось в свободное плавание. Девушка немного растерялась и попыталась помочь мужчине, спасая его очки.

Как завершилась эта история и удалось ли герою найти кольцо – остается тайной. Однако видео стало вирусным в соцсетях и многие пользователи поспешили прокомментировать этот забавный случай.

"Как она схватила его солнцезащитные очки вместо руки", — написал один из зрителей.

Люди шутили и писали, что это был "знак свыше".

"Господи, если она не та, просто дай мне знак", — написал другой пользователь соцсети.

Ранее Фокус сообщал, что молодожены сбежали с пышной свадьбы в Италии, не оплатив крупный счет. Супружеская пара устроила банкет в ресторане La Rotonda, но по его завершению они скрылись, не заплатив владельцу заведения. На церемонии было 80 гостей.

Также стало известно, что пара поженилась в затопленной из-за тайфунов церкви. Район, в котором проживали Пауло и Маэ Падилья, был затоплен, но они были полны решимости дойти до алтаря. К удивлению супругов, гостям также удалось добраться до церкви, пробираясь по воде в шлепанцах и резиновых сапогах.