Покинули страну: молодожены сбежали с пышной свадьбы в Италии, не оплатив крупный счет (фото)

Супружеская пара устроила банкет в ресторане La Rotonda, но по его завершению они скрылись, не заплатив владельцу заведения. На церемонии было 80 гостей.

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В Италии владелец ресторана остался в ярости после того, как молодожены устроили в его заведении дорогостоящий банкет, а на следующий день после свадьбы исчезли, оставив неоплаченным крупный счет. Об этом пишет Corriere Della Sera.

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Молодожены покинули собственную свадьбу, не заплатив почти 5 500 евро за праздничный банкет. Торжество состоялась в конце августа в местечке Фрозиноне, расположенном к юго-востоку от Рима. После церемонии они и их 80 гостей устроили банкет в ресторане La Rotonda.

Энцо Фабрици, владелец заведения, с ужасом обнаружил, что они ушли. Они покинули не только заведение, но и страну. 25-летняя немка и 40-летний местный житель в настоящее время разыскивается полицией.

Фабрици рассказал журналистам, что они оплатили только депозит в размере 3 300 евро из счета на общую сумму 8 800 евро, в результате чего он остался в минусе на 5 500 евро. Было решено, что жених оплатит окончательный счет на следующий день после свадьбы, но он этого не сделал. Окончательный срок был назначен на среду после свадьбы, и когда он прошел, жениха уже не было в стране.

Торжество состоялась в конце августа в местечке Фрозиноне Фото: Corriere della Sera

Владельцу ресторана также удалось разыскать родителей жениха, но и от них ответа не последовало. При посещении адреса молодоженов выяснилось, что со дня свадьбы о них ничего не слышно. Предполагается, что они бежали в Германию.

"И он, и она отклоняют мои звонки. Они не отвечают на сообщения. Но я думаю, что сегодня они также поменяли телефонный номер, потому что вызов сразу же обрывается. За многие годы работы такого никогда не случалось, в крайнем случае, кто-то опаздывал, но чтобы супруги исчезали, не оплатив счет за свадебный банкет — такого не было никогда", — сказал Фабрици.

Молодожены покинули собственную свадьбу, не заплатив почти 5 500 евро за праздничный банкет Фото: Corriere della Sera

Ресторатор пообещал, что "не даст жениху покоя", пока тот не выплатит деньги. Он также обратился в полицию, мужчина был объявлен в розыск по обвинению в мошенническом банкротстве.

Ранее Фокус сообщал, что невеста устроила скандал из-за гостей, смотревших телевизор. Девушка была расстроена, когда вместо того, чтобы наслаждаться свадебным торжеством, ее гости решили посмотреть боксерский поединок. Она попросила мужа прекратить это, но он отказался.

Также стало известно, что пара поженилась в затопленной из-за тайфунов церкви. Район, в котором проживали Пауло и Маэ Падилья, был затоплен, но они были полны решимости дойти до алтаря. К удивлению супругов, гостям также удалось добраться до церкви, пробираясь по воде в шлепанцах и резиновых сапогах.