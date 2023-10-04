Прошло 20 лет: женщина получила трогательное письмо от покойного отца в день свадьбы

За несколько недель до смерти Филипп Харгривз написал 9 писем для своей дочери. 8 из них он приурочил к ее дням рождения, а последнее оставил на свадьбу.

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Фрейе Розати из Великобритании было всего 11 лет, когда ее отец Филипп Харгривз умер от рака пищевода в возрасте 53 лет. Спустя 20 лет после его смерти женщина получила от него послание в день своей свадьбы. Об этом пишет Daily Star.

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За несколько недель до смерти Филипп Харгривз написал девять писем для теперь уже 32-летней своей дочери. Восемь из них он приурочил к ее дням рождения, а последнее оставил на свадьбу. Мама невесты, 68-летняя Тереза, зачитала записку гостям свадьбы вместо традиционной речи отца и все прослезились.

"Как бы я хотел стоять рядом с тобой, самым гордым отцом в мире, чтобы проводить тебя к алтарю, к любимому мужчине и к следующей главе в твоей жизни. Сегодня твой день, наслаждайся всем, что в нем есть. Смейся и плачь. Будьте счастливы и уверены в себе", — было написано в письма.

Письмо, которое зачитали на свадьбе Фото: SWNS

Фрея из Бакингемшира отметила, что всегда чувствовала поддержку отца.

"Это был такой грустный момент, но для меня так важно, что записка была зачитана. Даже глядя на его почерк я чувствовала, что он был рядом, и это было так приятно. Он написал мне открытки на каждый день рождения вплоть до моего 18-летия, потом одну на 21-летие и последнюю на день свадьбы. Но именно он был самым важным", — сказала она.

В начале 2002 года Филип начал жаловаться на постоянное несварение желудка, затем обследование показало, что у него рак пищевода в последней стадии и жить ему осталось всего шесть месяцев. Фрея и Тереза были вынуждены ухаживать за ним самостоятельно в будние дни, а брат Дэниел, которому сейчас 44 года, приезжал из Лондона на выходные. После смерти Филипа мать и дочь стали только ближе, но в повседневной жизни им приходилось нелегко.

Девушка встретила своего нынешнего мужа Майкла на работе Фото: SWNS

В подростковом возрасте у Фрейи начались приступы паники, а присутствия Филипа не хватало всей семье. Затем 8 апреля 2016 года она встретила на работе своего нынешнего мужа Майкла, а через пять лет они обручились. Недавно пара провела свадебную церемонию. Фотографии Филипа были размещены на дереве памяти у входа в зал, а в качестве свадебных сувениров они попросили сделать пожертвования в фонд Macmillan Cancer Support.

"Моему отцу понравилась бы эта свадьба — просто слыша его слова, я представляю, как он говорит их мне. В последние недели жизни он был очень болен — написание открыток казалось ему очень тяжелым и утомительным, поэтому открытка в день свадьбы стала последней", — добавила Фрея.

Ранее Фокус сообщал, что невеста устроила скандал из-за гостей, смотревших телевизор. Девушка была расстроена, когда вместо того, чтобы наслаждаться свадебным торжеством, ее гости решили посмотреть боксерский поединок. Она попросила мужа прекратить это, но он отказался.

Также стало известно, что пара поженилась в затопленной из-за тайфунов церкви. Район, в котором проживали Пауло и Маэ Падилья, был затоплен, но они были полны решимости дойти до алтаря. К удивлению супругов, гостям также удалось добраться до церкви, пробираясь по воде в шлепанцах и резиновых сапогах.