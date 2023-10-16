Джастін Тімберлейк стурбований тим, що Брітні Спірс могла написати про нього в мемуарах

Мемуари Брітні Спірс виходять 24 жовтня. І там точно згадується Джастін Тімберлейк, з яким вона зустрічалася в зеніті слави.

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Джастін Тімберлейк стурбований книгою мемуарів "Жінка в мені", яку написала його колишня дівчина Брітні Спірс. Співачка раніше повідомляла, що книга вийде відвертою. Тож усі її колишні бойфренди, серед яких були Джаред Лето і Колін Фаррел, напевно завмерли в очікуванні порції скандальних заяв. Про це пише Page Six.

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Скандальні розставання і короткі шлюби: історія стосунків Брітні Спірс

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Із Джастіном Тімберлейком Брітні Спірс зустрічалася понад три роки. Вони разом були в клубі Міккі Мауса, потім вона стала поп-зіркою, а він — учасником популярного бой-бенду NSYNC.

Розлучилися вони з ініціативи Спірс і Тімберлейк навіть написав хіт Cry Me A River про це, виливши душу.

Кліп на пісню Cry Me A River

"Йому дуже цікаво, що вона розповість про їхні стосунки. Це його гризе", — повідомив інсайдер.

Однак, всупереч нещодавньому повідомленню Us Weekly про те, що мемуари Спірс "Жінка в мені", які з'являться в магазинах 24 жовтня, "жорстко критикують" Тімберлейка, інсайдер видавництва наполягає, що там немає критики як такої.

"Брітні нарешті отримала шанс розповісти свою надихаючу історію, і все, і нічого більше", — повідомило джерело у видавництві.

Представники Спірс, Тімберлейка і видавця Simon & Schuster не відповіли на запити ЗМІ про коментарі.

У 2002 році після трьох років стосунків у пари стався гучний розрив.

У той час Тімберлейк, якому зараз 42 роки, поділився під час інтерв'ю з Барбарою Волтерс, що він уклав договір зі Спірс, якій зараз 41 рік, не "говорити конкретно, чому" вони розійшлися.

Джастін Тімберлейк і його дружина Джессіка Біл Фото: Getty Images

Але коли таблоїди почали наполягати на чутках про те, що Спірс його зрадила, Тімберлейк не став намагатися очистити її ім'я.

"Чесно кажучи, ми не ідеальні. Я нікого не засуджую", — загадково сказав він.

Спірс також висловлювалася загадками, коли журналістка Даян Сойєр прямо запитала її, що вона зробила не так у стосунках із Тімберлейком.

"Я думаю, що в кожного є своя сторона історії, яка змушує його почуватися певним чином... і технічно я не кажу, що він неправий, але й технічно я не кажу, що він правий", — сказала вона про свого колишнього.

Спірс і Тімберлейк водночас випустили кілька пісень про своє розставання.

Учасник NSYNC заспівав: "Це було не так, ніби ти тільки з ним розмовляла, і ти це знаєш" у своїй пісні "Cry Me a River", Брітні відповіла піснею "Everytime", в якій були слова: "Можливо, через це пішов дощ. Будь ласка, вибач мені. Моя слабкість заподіяла тобі біль. І ця пісня — моє вибачення". Роль бойфренда в кліпі виконав зірка фільму "Блейд" Стівен Дорфф.

Кліп на пісню Everytime

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Джеймі Спірс, батько Брітні Спірс, не стурбований змістом її майбутніх мемуарів "Жінка в мені". Він навіть не збирається читати цю книгу.