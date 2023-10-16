Джастін Тімберлейк стурбований тим, що Брітні Спірс могла написати про нього в мемуарах
Мемуари Брітні Спірс виходять 24 жовтня. І там точно згадується Джастін Тімберлейк, з яким вона зустрічалася в зеніті слави.
Джастін Тімберлейк стурбований книгою мемуарів "Жінка в мені", яку написала його колишня дівчина Брітні Спірс. Співачка раніше повідомляла, що книга вийде відвертою. Тож усі її колишні бойфренди, серед яких були Джаред Лето і Колін Фаррел, напевно завмерли в очікуванні порції скандальних заяв. Про це пише Page Six.Важливо
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Із Джастіном Тімберлейком Брітні Спірс зустрічалася понад три роки. Вони разом були в клубі Міккі Мауса, потім вона стала поп-зіркою, а він — учасником популярного бой-бенду NSYNC.
Розлучилися вони з ініціативи Спірс і Тімберлейк навіть написав хіт Cry Me A River про це, виливши душу.
"Йому дуже цікаво, що вона розповість про їхні стосунки. Це його гризе", — повідомив інсайдер.
Однак, всупереч нещодавньому повідомленню Us Weekly про те, що мемуари Спірс "Жінка в мені", які з'являться в магазинах 24 жовтня, "жорстко критикують" Тімберлейка, інсайдер видавництва наполягає, що там немає критики як такої.
"Брітні нарешті отримала шанс розповісти свою надихаючу історію, і все, і нічого більше", — повідомило джерело у видавництві.
Представники Спірс, Тімберлейка і видавця Simon & Schuster не відповіли на запити ЗМІ про коментарі.
У 2002 році після трьох років стосунків у пари стався гучний розрив.
У той час Тімберлейк, якому зараз 42 роки, поділився під час інтерв'ю з Барбарою Волтерс, що він уклав договір зі Спірс, якій зараз 41 рік, не "говорити конкретно, чому" вони розійшлися.
Але коли таблоїди почали наполягати на чутках про те, що Спірс його зрадила, Тімберлейк не став намагатися очистити її ім'я.
"Чесно кажучи, ми не ідеальні. Я нікого не засуджую", — загадково сказав він.
Спірс також висловлювалася загадками, коли журналістка Даян Сойєр прямо запитала її, що вона зробила не так у стосунках із Тімберлейком.
"Я думаю, що в кожного є своя сторона історії, яка змушує його почуватися певним чином... і технічно я не кажу, що він неправий, але й технічно я не кажу, що він правий", — сказала вона про свого колишнього.
Спірс і Тімберлейк водночас випустили кілька пісень про своє розставання.
Учасник NSYNC заспівав: "Це було не так, ніби ти тільки з ним розмовляла, і ти це знаєш" у своїй пісні "Cry Me a River", Брітні відповіла піснею "Everytime", в якій були слова: "Можливо, через це пішов дощ. Будь ласка, вибач мені. Моя слабкість заподіяла тобі біль. І ця пісня — моє вибачення". Роль бойфренда в кліпі виконав зірка фільму "Блейд" Стівен Дорфф.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Джеймі Спірс, батько Брітні Спірс, не стурбований змістом її майбутніх мемуарів "Жінка в мені". Він навіть не збирається читати цю книгу.