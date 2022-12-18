"Це був дуже важкий час". Батько Брітні Спірс розповів про опіку над донькою

За 13 років навколо опіки Джеймі Спірса над зірковою донькою виникла низка скандалів.

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70-річний батько Брітні Спірс дав відверте інтерв'ю, у якому розповів про стосунки з донькою та онуками. Про це пише Daily Mail.

Це перша публічна розмова з Джеймі Спірсом після того, як суд звільнив його доньку від 13-річної опіки восени 2021.

"Не всі погодяться зі мною… Де була би зараз Брітні без цієї опіки? І я не знаю, чи була би вона жива", — заявив 70-річний батько американської співачки.

За словами Джеймі Спірса, опікунство було чудовим інструментом для захисту Брітні та її двох синів — Шона та Джейдена.

[ + – ] Брітні Спірс Фото: Getty Images

"Це був дуже важкий час. Але я люблю свою доньку всім серцем та душею", — зізнався скандальний батько зірки сцени.

Також Джеймі Спірс розповів про стосунки зі своїми онуками, яких колись називав "найближчими". За словами Спірса, він дуже сумує за синами Брітні і йому не вистачає спілкування з Джейденом та Шоном.

Зокрема він заявив, що в родині зараз повний безлад.

"Усе, що ми можемо зробити, це продовжувати молитися. Це все, що я можу сказати", — зазначив батько знаменитості та додав, що вважає доньку психічно нездоровою.

[ + – ] Брітні Спірс з чоловіком Фото: Britney Spears/Instagram

Восени 2021 Брітні Спірс звільнилася від 13-річної опіки батька, у якій їй забороняли вагітніти та повністю контролювали фінанси. Після цього артистка вийшла заміж за тренера Сема Асгарі та завагітніла навесні 2022. Втім, у зірки стався викидень.

Нагадаємо, Брітні Спірс показала рідкісні фото своїх синів-підлітків.

Також Фокус писав про подарунок на день народження Брітні Спірс від її чоловіка.