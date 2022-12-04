Брітні Спірс показала, який сюрприз на день народження отримала від чоловіка

У святковий день артистка захворіла, проте коханий зумів їй підняти настрій.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс показала, який сюрприз їй зробив чоловік на день народження. У своєму Instagram артистка опублікувала святковий допис, проте згодом його видалила. Втім, відео привітання залишилося в акаунті фітнес-тренера.

У свій день народження Брітні Спірс почувалася зле, про що розповіла у своїх соцмережах. Тим часом коханий іменинниці вигадав, як підняти їй настрій у святковий день.

Актор підготував для дружинин торт зі свічкою у вигляді одинички, щоб Брітні не сумувала через вік, засипав пелюстками троянд стіл і виклав сердечко зі свічок.

"Мій чоловік мене здивував! Я підхопила грип, він спустився вниз… Він був до біса милим! Кохаю тебе! Це містер і місіс Асгарі", — зазначила іменинниця, проте згодом видалила публікацію.

Влітку 2022 Брітні Спірс та фітнес-тренер Сем Асгарі одружилися, не попередивши своїх фанатів про церемонію весілля. Навесні стало відомо про вагітність зірки сцени, проте за кілька тижнів зіркова пара повідомила про викидень у 41-річної співачки.

Нагадаємо, Брітні Спірс поділилася рідкісними знімками своїх синів від першого шлюбу.

Також Фокус писав про "одруження" Брітні Спірс із самою собою.