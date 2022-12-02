Брітні Спірс у нічній сорочці та фаті заявила, що вийшла заміж сама за себе

Фанати співачки дедалі більше сумніваються у її адекватності.

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Ментальне здоров'я 41-річної американської попспівачки Брітні Спірс останнім часом викликає все більше запитань у її шанувальників і, зокрема, у 41,6 млн її підписників в Instagram, з якими вона ділиться своїми інколи дуже дивними роздумами, публікує "голі" фото та відео з танцями. В одному з останніх постів артистка, яка кілька місяців тому вийшла заміж за модель та фітнес-тренера Сема Асгарі, позуючи в нічній сорочці та фаті своєї прабабусі, зазначила, що вийшла заміж сама за себе. Брітні посміхається на камеру, поправляє волосся та фату, а потім демонструє ще одну напівпрозору комбінацію.

"Еее ... я вийшла заміж за себе! Мені стало нудно, сподобалася моя фата і я сказала "Це божевілля? Або щось є в цьому?" Псс, так, але я все ще заміжня!" — Підписала Спірс відео, додавши в текст безліч емодзі.

Опубліковані кадри вкотре викликали подив у фоловерів.

"Вона все ще ув'язнена ... я можу сказати", "Що, чорт забирай, відбувається?", "Хтось повинен перевірити її стан", "Ми втомилися бачити одне і те ж г***мо, будь ласка, припиніть", "Для таких багатьох здивованих, чому вона досі в цьому будинку, це була її в'язниця протягом стільки років. Іноді жертви травми повертаються до того, що вони знають і що знайоме. У неї, напевно, стільки чортових посттравматичних стресів і травм що вона повертається сюди, тому що це все, що вона знає. Вона, очевидно, все ще втрачена, і бог знає, що ці засоби зробили з її мозком. Усі мають молитися за неї, а не критикувати", — пишуть у коментарях.

Раніше Брітні вже публікувала це відео, похвалившися фатою прабаби і називаючи себе ангелом. Окрім того, співачка знову почала виставляти фото, на яких позує абсолютно оголена.