Бритни Спирс в ночной сорочке и фате заявила, что вышла замуж сама за себя

Фанаты певицы все больше сомневаются в ее адекватности.

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Ментальное здоровье 41-летней американской поп-певицы Бритни Спирс в последнее время вызывает все больше вопросов у ее поклонников и, в частности, у 41,6 млн ее подписчиков в Instagram, с которыми она делится своими иногда очень странными размышлениями, публикует "голые" фото и видео с танцами. В одном из последних постов артистка, которая несколько месяцев назад вышла замуж за модель и фитнес-тренера Сэма Асгари, позируя в ночной рубашке и фате своей прабабушки, отметила, что вышла замуж сама за себя. Бритни улыбается на камеру, поправляет волосы и фату, а затем демонстрирует еще одну полупрозрачную комбинацию.

"Эээ… я вышла замуж за себя! Мне стало скучно, понравилась моя фата и я сказала "Это сумасшествие? Или что-то есть в этом?" Псс, да, но я все еще замужем за мужем!", – подписала Спирс видео, добавив в текст множество эмодзи.

Опубликованные кадры в очередной раз вызвали недоумение у фолловеров.

"Она все еще заключенная … я могу сказать", "Что, черт возьми, происходит?", "Кто-то должен проверить ее состояние", "Мы устали видеть одно и то же д***мо, пожалуйста, прекратите", "Для столь многих недоумевающих, почему она до сих пор в этом доме, это была ее тюрьма на протяжении стольких лет. Иногда жертвы травмы возвращаются к тому, что они знают и что знакомо. У нее, наверное, столько чертовых посттравматических стрессов и травм, что она возвращается сюда, потому что это все, что она знает. Она, очевидно, все еще потеряна, и бог знает, что эти средства сделали с ее мозгом. Все должны молиться за нее, а не критиковать", – пишут в комментариях.

Ранее Бритни уже публиковала это видео, похваставшись фатой прабабушки и называя себя ангелом. Кроме того, певица снова начала выставлять фото, на которых позирует абсолютно обнаженная.