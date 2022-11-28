Бритни Спирс вернулась к публикации "голых" фото и странных видео в Instagram

Подобных фото артистка не публиковала чуть больше месяца.

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40-летняя американская поп-певица Бритни Спирс продержалась чуть больше месяца без публикации фото в стиле "ню", разместив в Instagram пару снимков, на которых позирует голой, прикрывая грудь руками. До этого последние подобные кадры в ее профиле датированы 25 октября.

Изображения вызвали искреннее негодование подписчиков знаменитости, которых у нее 41,6 млн.

"Почему она постоянно публикует такие фотографии? Почему она никогда не живет в мире или с друзьями? Это странно", "Поздравляю, ребята! Она свободна! Кому-нибудь когда-нибудь приходило в голову, что, возможно, ее отец знает свою дочь лучше, чем кучка фанатов, которым нравятся ее старые музыкальные клипы, и опекунство было необходимо?", "Всем, кто поддерживает такое поведение, должно быть стыдно за себя. Что-то здесь очень не так. Это очень грустно, и это приведет к очередной голливудской трагедии", "Будет очень грустно, если с ней что-то случится, и все, что ее поклонники делали, это продолжали поддерживать неустойчивое поведение. Она совсем его потеряла. Так грустно…", – пишут в комментариях.

Предыдущий пост певицы не меньше удивил ее поклонников. Она поделилась видео, где позирует в ночной рубашке и с фатой на голове. По словам певицы, последняя принадлежала ее прабабушке.

Ранее Спирс перестала публиковать пикантные фото, поскольку надеялась, что ее сыновья-подростки Шон Престон и Джейден снова начнут с ней общаться. По слухам, мальчики стесняются подобного поведения своей матери и стараются держаться от нее подальше. Они даже не пришли на ее свадьбу с Сэмом Асгари. Судя по последним постам Бритни, примирение артистки с сыновьями снова откладывается.

Напомним, журналисты раскрыли тайны семьи Бритни Спирс.