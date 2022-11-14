Бритни Спирс перестала публиковать обнаженные фото в Instagram: в чем причина

Певица уже более двух недель не размещает в соцсети скандальный контент.

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40-летняя американская певица Бритни Спирс решила остепениться и последние две недели избегает публикации в Instagram традиционно любимых ею фото в стиле "ню". Как пишет AceShowbiz, это произошло в рамках "согласованных усилий". Артистка хочет наладить отношения со своими сыновьями, 17-летним Шоном Престоном и 16-летний Джейденом, которых фотографии обнаженной матери, мягко говоря, смущают.

"В настоящее время Бритни прилагает согласованные усилия, чтобы восстановить отношения со своими сыновьями. Она воздерживалась от публикации в своем Instagram фотографий и видео, которые ее друзья называют "пикантными". Хотя окружающие Бритни считают, что это прекрасно, что она такая и гордится своим телом, они также смогли заставить ее понять, почему это может быть неприемлемым для ее мальчиков, которые хотят для нее только лучшего", – отметил инсайдер.

Как известно, отношения Бритни и ее сыновей сложно назвать теплыми. Подростки проигнорировали свадьбу матери в июне, а ее бывший муж Кевин Федерлайн публиковал видео, где Спирс кричит на Шона и Джейжена. К тому же мальчики не раз давали понять, что поведение матери в соцсетях не считают нормальным.

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Теперь Бритни решила пересмотреть свои приоритеты и пока что воздерживается от публикации очередного скандального контента.

"Все знают, что она красива, и люди вокруг нее понимают, почему, после того, как она так долго была заперта в своей опеке, она хотела выразить себя. Бритни начинает понимать, почему это может заставить ее сыновей чувствовать себя определенным образом. Ее друзья считают, что это изменение заставит Джейдена и Шона Престона снова приветствовать ее в своей жизни. Она сказала окружающим, что, если это единственное препятствие, она сделает все возможное, чтобы оставаться в безопасной полосе и сохранить свою страницу. Она действительно пытается это сделать, потому что скучает по своим мальчикам. Она хочет, чтобы они гордились своей мамой", – говорит друг певицы.

Ранее в этом году Джейден утверждал, что его мать "пыталась привлечь внимание" своими пикантными постами в Instagram, и надеялся, что она в конце концов остановится.

"Как будто она должна разместить что-то в Instagram, чтобы привлечь внимание. Это продолжалось годами, годами и годами, и есть большая вероятность, что это никогда не прекратится, но я надеюсь, что она все же сделает это", – говорил сын знаменитости.

Напомним, недавно Бритни Спирс рассказала о проблемах со здоровьем.