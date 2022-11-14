Брітні Спірс перестала публікувати оголені фото в Instagram: у чому причина

Співачка вже понад два тижні не розміщує в соцмережі скандальний контент.

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40-річна американська співачка Брітні Спірс вирішила стати розсудливішою і останні два тижні уникає публікування в Instagram фото в стилі "ню", які вона традиційно любить. Як пише AceShowbiz, це сталося в межах "узгоджених зусиль". Артистка хоче налагодити стосунки зі своїми синами, 17-річним Шоном Престоном і 16-річним Джейденом, яких фотографії оголеної матері, м'яко кажучи, бентежать.

"Зараз Брітні докладає узгоджених зусиль, щоб відновити стосунки зі своїми синами. Вона утримувалася від публікації у своєму Instagram фотографій і відео, які її друзі називають "пікантними". Хоча оточення Брітні вважають, що це чудово, що вона така й пишається своїм тілом, вони також змогли змусити її зрозуміти, чому це може бути неприйнятним для її хлопчиків, які хочуть для неї тільки кращого", — зазначив інсайдер.

Як відомо, стосунки Брітні та її синів важко назвати теплими. Підлітки проігнорували весілля матері в червні, а її колишній чоловік Кевін Федерлайн публікував відео, де Спірс кричить на Шона та Джейжена. До того ж хлопчики неодноразово давали зрозуміти, що поведінку матері в соцмережах не вважають нормальною.

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Тепер Брітні вирішила переглянути свої пріоритети й поки що утримується від публікації чергового скандального контенту.

"Усі знають, що вона красива, і люди навколо неї розуміють, чому, після того, як вона так довго була замкнена у своїй опіці, вона хотіла виражати себе. Брітні починає розуміти, чому це може змусити її синів почуватися певним чином. Її друзі вважають, що ця зміна змусить Джейдена та Шона Престона знову радіти їй у своєму житті, вона сказала оточенню, що якщо це єдина перешкода, вона зробить усе можливе, щоб залишатися в безпечній смузі та зберегти свою сторінку. Вона справді намагається це зробити, тому що сумує за своїми хлопчиками. Вона хоче, щоб вони пишалися своєю мамою", — каже друг співачки.

Раніше цього року Джейден стверджував, що його мати "намагалася привернути увагу" своїми пікантними постами в Instagram і сподівався, що вона врешті-решт зупиниться.

"Начебто вона повинна розмістити щось у Instagram, щоб привернути увагу. Це тривало роками, роками й роками, і є велика ймовірність, що це ніколи не припиниться, але я сподіваюся, що вона все ж таки зробить це", — казав син знаменитості.

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс розповіла про проблеми зі здоров'ям.