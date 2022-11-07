Брітні Спірс розповіла про проблеми зі здоров'ям

Шанувальники стурбовані станом співачки, оскільки її пости в Instagram стають дедалі шаленішими.

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Невід'ємною частиною профілю 40-річної американської поп-співачки Брітні Спірс є відео з дикими танцями. Частина фанатів Спірс вважають, що за хореографією ховаються зашифровані листи.

У своєму новому пості в Instagram поп-діва поскаржилася на здоров'я та розповіла про сильне пошкодження нерва.

За її словами, саме танці допомагають їй упоратися з болем.

"Приблизно тричі на тиждень я прокидаюся і в мене повністю німіють руки. Це схоже на поколювання шпилькою або голкою. Воно доходить до моєї шиї. Але найбільше болить скроня", — поділилася зірка.

Також популярна співачка зазначає, що рухатись, як раніше, вже не може. Однак танці все одно надають їй сил та віри в себе.

Нагадаємо, Брітні Спірс, яка періодично видаляє свою сторінку в Instagram, а потім знову активує її, вплуталася в новий скандал, і цього разу об'єктом її критики стала співачка Селена Гомес. Незважаючи на те, що Селена була серед запрошених на весілля артистки з Семом Асгарі, Брітні чомусь пригадала їй слова, сказані шість років тому.

Також Фокус писав, що іранські аятоли засумнівалися у психічній адекватності Брітні Спірс через те, що вона підтримала жінок, які обстоюють свої права у цій країні.