Закляті подруги. Брітні Спірс образилася на слова Селени Гомес шестирічної давності

Ще недавно здавалося, що між Брітні та Селеною міцна дружба.

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40-річна американська поп-співачка Брітні Спірс, яка періодично видаляє свою сторінку в Instagram, а потім знову активує її, вплуталася в новий скандал, і цього разу об'єктом її критики стала співачка Селена Гомес. Незважаючи на те, що Селена була серед запрошених на весілля артистки із Семом Асгарі, Брітні чомусь нагадала їй слова, сказані шість років тому.

Справа в подячній промові Селени, яку та виголосила на церемонії вручення нагород American Music Awards 2016 після перемоги в номінації "Найкраща поп- і рок-виконавиця".

"Я не хочу бачити ваші тіла в Instagram. Я хочу подивитися, що тут, — сказала тоді Гомес, вказуючи на своє серце. — Я не намагаюся отримати підтвердження, і воно мені більше не потрібне".

[ + – ] Мова Селени Гомес, яка так зачепила Брітні Спірс

Спірс майже дослівно процитувала її слова, висловивши потім свою зневагу до "праведних промов" і жінок, які "соромлять" собі подібних.

"Хіба вам не подобається нервозність жінок, які твердо стоять на шляху до нагород і говорять про свої переконання про те, що вони не показують своє тіло в Instagram?! Вони кажуть: "Це НЕ те, чим я займалася б", — але саме ці жінки знімають відео з бюджетом у 4 мільйони доларів про те, як смоктати й облизувати домашнє морозиво!!!!" — писала Брітні. Швидше за все, вона мала на увазі спільний кліп Гомес у 2020 році з південнокорейським гьорлз-бендом Blackpink на пісню Ice Cream.

"У цих інших дівчат немає нічого, крім красивих тіл! Кого хвилює, якщо виставляти це напоказ? Їм можна? Тому наступного разу, коли я побачу когось із великим бюджетом у відео, хто смокче льодяники, але водночас вимовляє праведні промови, соромлячи інших жінок за те, що вони оголюють своє тіло, я хотіла б сказати цим людям: не будьте лицемірами, оскільки ви смокчете свій льодяник, маючи величезний бюджет", — розійшлася Спірс.

[ + – ] Гнівний пост Брітні видалила після критики користувачів Фото: Скриншот

Викривальну тираду вона доповнила фотографією, на якій позує в червоному бікіні у своєму маєтку.

Незважаючи на те, що ім'я опонентки не було вказано, користувачі зрозуміли, про кого йдеться, і відразу розкритикували Спірс.

"Дівчинко… заткнися, про що це? Припини знову зациклюватися на Селені", "Чому ти так одержима Селеною?", "Ти зовсім неправильно зрозуміла те, що сказала Селена, і дивно сприйняла це на свій рахунок, зачаївши образу на це. Не все про тебе", "Бріт, люба, ти не зрозуміла сенс промови Селени! Вона не зверталася до тебе, відпусти! Перестань її принижувати!", "Що з тобою не так? Більше поваги до Селени Гомес і Blackpink, які абсолютно нічого не зробили тобі, щоб ти накинулася на них", — пишуть шанувальники.

[ + – ] Селена Гомес була на весіллі Брітні Спірс і Сема Асгарі Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

У результаті Брітні видалила текст, обмежившись кількома емодзі та залишивши фото в бікіні.

Нагадаємо, іранські аятоли засумнівалися в психічній адекватності Брітні Спірс через те, що вона підтримала жінок, які відстоюють свої права в цій країні.