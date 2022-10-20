Іранські аятоли піддали сумніву психічне здоров'я Брітні Спірс

Брітні Спірс та її чоловік виступили на підтримку іранських жінок.

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Після того, як американська співачка Брітні Спірс та її чоловік Сем Асгарі, який має іранське коріння, виступили на підтримку протестів в Ірані за права жінок, Інформаційна агенція Ісламської Республіки не змогли не "уколоти" артистку, нагадавши про її проблеми і поставивши під сумнів адекватність її заяв, повідомляє Daily Mail.

"Американська співачка Брітні Спірс була під опікою свого батька в 2008 році через проблеми з психічним здоров'ям. Це дало батькові Брітні контроль над її фінансами і навіть над такими аспектами її особистого життя, як вагітність, повторне заміжжя та відвідування її синів-підлітків" – сказано у публікації, що з'явилася на офіційній сторінці інформагентства в Twitter.

Фото: Скриншот

Сем і Брітні не вперше показують стурбованість тим, як іранська влада намагається не дати жінкам заявляти про свої права, і стежать за протестами, що спалахнули по всій країні.

"Я та мій чоловік підтримуємо народ Ірану, який бореться за свободу", — писали вони.

У вересні Асгарі опублікував відео де пояснив, чому підтримує народ Ірану.

"Після 1979 року режим Ісламської Республіки взяв владу в свої руки і нав'язав людям свою ідеологію, пропаганду та диктатуру. Він різав, вбивав та грабував невинних людей", – заявив він.

Відомо, що протести в Ірані спалахнули після того, як 22-річну Махсу Аміні забили до смерті лише через те, що вона порушила суворі мусульманські правила щодо хіджабу. У поліції заявляли, що у дівчини раптово виникли проблеми із серцем. Батьки Аміні заявили, що дочка не мала проблем зі здоров'ям. Подія викликала великий скандал у суспільстві. Незабаром акції сколихнули всю країну і переросли у серйозні сутички з поліцією, пораненими та вбитими.

Іранських жінок підтримали світові знаменитості, які на знак солідарності з ними відрізали собі волосся.

Нагадаємо, раніше Брітні Спірс вкотре видалила сторінку в Instagram, проте зараз профіль знову активний.