Брітні Спірс зникла з Instagram

Спірс не вперше видаляє свій обліковий запис у соцмережі. Зазвичай цьому передують гучні та публічні розбірки з родичами.

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40-річна американська співачка Брітні Спірс, яка останнім часом знову обрушилася з критикою в бік своїх родичів, а також епатувала майже 42 млн підписників у Instagram черговою порцією оголених фото, деактивувала аккаунт у популярній соцмережі.

Замість традиційного контенту, шанувальники артистки тепер бачать повідомлення, що посилання на сторінку більше недоступне.

Фото: Скриншот

Спірс пішла з Instagram після того, як поскаржилася фанатам на свою матір Лінн, яка дала їй ляпас після того, як вона повернулася додому о четвертій годині ранку після вечірки з Періс Гілтон і Ліндсі Лоан. На той момент її синам було два місяці та рік, і Лінн доглядала хлопчиків, поки їхня мати гуляла з подругами.

"Я тусувалася до 4 ранку, а моя мати була люта!! Я увійшла, вона подивилася на мене та вдарила мене так сильно, що я ніколи цього не забуду! Клянуся, я ніколи нікого не била за все своє життя!!!" — написала співачка в публікації, яку потім видалила.

Минулого тижня мати Брітні спробувала публічно налагодити стосунки з дочкою, вибачившись за те, що завдала своїй дочці багато болю, і попросила про зустріч для особистої розмови, проте Спірс відмовилася від будь-яких примирень і послала мати куди подалі у властивій їй манері:

"Протягом 13 років мені доводилося щотижня зустрічатися з лікарями, щоб згадати своє минуле, яке посилювало ситуацію!!! Що стосується всієї моєї родини, включаючи мого брата, сестру, двоюрідних братів, тітоньок, дядьків і, чорт забирай, всю аудиторію... вони були або накурені, або п'яні!.. Мамо, прийми свої вибачення та йди на х**!!! І всім лікарям за те, що вони тр*хнули мій розум... Горіть ви всі в пеклі!!!".

За словами артистки, після того, як її батько все ж таки поклав її "в психіатричну лікарню", жодна людина не заступилася за неї.

Брітні не вперше голосно грюкає дверима в соцмережі. Раніше вона вже видалялася після скандалів навколо її сім'ї, проте через кілька днів знову активувала сторінку. Як довго вона протримається зараз, покаже час.