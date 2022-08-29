Брітні Спірс розповіла, як із неї знущалися батьки
Співачка, яка тільки недавно позбулася опіки батька, зізналася, що роками почувалася в полоні.
40-річна співачка розмістила запис на YouTube у неділю ввечері, але тепер він недоступний. Однак вона встигла розповісти, що поки перебувала під опікою свого батька, її постійно принижували. Втім, це почалося задовго до того, як у неї почалися проблеми з наркотиками. Про це пише Daily Mail.
Брітні розповіла, що була під повним контролем свого батька Джеймі Спірса. Причому це почалося ще в дитинстві. Вже тоді батьки готували її до зіркової кар'єри та змушували ходити в спортзал.
Щоб стимулювати її, Брітні постійно називали товстою.
"Я була налякана, жила в страху. Все, що я пам'ятаю, це те, що я мала робити те, що мені говорили. Мені говорили, що я товста, щодня та що я повинна ходити в спортзал", — розповіла вона у відео.
"І просто вони змусили мене почуватися ніким. І я погодилася з цим, тому що я була абсолютно деморалізована", — ці страхи повернулися, коли Брітні Спірс потрапила під опіку свого батька на 15 років.
Адже він контролював кожен її крок.
"Чесно кажучи, спочатку мені було начхати. Я не могла наймати тих, кого хотіла, не могла йти, куди хочу, у мене не було готівки. Це була якась змова — всі навколо називали мене суперзіркою, але вони зверталися з мною як із нікчемою", — розповіла Брітні Спірс.
Вона знову нагадала про те, що їй відмовляли бути на самоті, адже за нею постійно спостерігали лікарі та її батько.
"Немає усамітнення, немає дверей. Нічого. Як їм це зійшло з рук? І що, чорт забирай, я зробила такого, щоб заслужити це? Я навіть не могла курити, а навіть засудженим до смерті дають цигарки!" — розповіла Брітні та сказала, що при цьому її змушували працювати сім днів на тиждень і стежили, щоб вона займалася спортом, а також контролювали її меню.
"Із восьмої до шостої я працювала, іноді о дев'ятій вечора я могла подивитися фільм", — згадувала співачка.
Під опіку вона потрапила у 2008 році, і офіційно вона закінчилася в листопаді 2021 року. Її батько Джеймі Спірс більше не є її опікуном.
Здобувши свободу, Брітні вийшла заміж за свого бойфренда Сема Асгарі, і в п'ятницю вона випустила свою першу нову пісню за шість років: дует із Елтоном Джоном під назвою Hold Me Closer.