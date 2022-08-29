Брітні Спірс розповіла, як із неї знущалися батьки

Співачка, яка тільки недавно позбулася опіки батька, зізналася, що роками почувалася в полоні.

40-річна співачка розмістила запис на YouTube у неділю ввечері, але тепер він недоступний. Однак вона встигла розповісти, що поки перебувала під опікою свого батька, її постійно принижували. Втім, це почалося задовго до того, як у неї почалися проблеми з наркотиками. Про це пише Daily Mail.

Брітні розповіла, що була під повним контролем свого батька Джеймі Спірса. Причому це почалося ще в дитинстві. Вже тоді батьки готували її до зіркової кар'єри та змушували ходити в спортзал.

Щоб стимулювати її, Брітні постійно називали товстою.

[ + – ] Брітні Спірс на сцені Фото: Getty Images

"Я була налякана, жила в страху. Все, що я пам'ятаю, це те, що я мала робити те, що мені говорили. Мені говорили, що я товста, щодня та що я повинна ходити в спортзал", — розповіла вона у відео.

"І просто вони змусили мене почуватися ніким. І я погодилася з цим, тому що я була абсолютно деморалізована", — ці страхи повернулися, коли Брітні Спірс потрапила під опіку свого батька на 15 років.

Адже він контролював кожен її крок.

"Чесно кажучи, спочатку мені було начхати. Я не могла наймати тих, кого хотіла, не могла йти, куди хочу, у мене не було готівки. Це була якась змова — всі навколо називали мене суперзіркою, але вони зверталися з мною як із нікчемою", — розповіла Брітні Спірс.

Вона знову нагадала про те, що їй відмовляли бути на самоті, адже за нею постійно спостерігали лікарі та її батько.

[ + – ] Брітні Спірс із батьками та своїми дітьми

"Немає усамітнення, немає дверей. Нічого. Як їм це зійшло з рук? І що, чорт забирай, я зробила такого, щоб заслужити це? Я навіть не могла курити, а навіть засудженим до смерті дають цигарки!" — розповіла Брітні та сказала, що при цьому її змушували працювати сім днів на тиждень і стежили, щоб вона займалася спортом, а також контролювали її меню.

"Із восьмої до шостої я працювала, іноді о дев'ятій вечора я могла подивитися фільм", — згадувала співачка.

Під опіку вона потрапила у 2008 році, і офіційно вона закінчилася в листопаді 2021 року. Її батько Джеймі Спірс більше не є її опікуном.

Здобувши свободу, Брітні вийшла заміж за свого бойфренда Сема Асгарі, і в п'ятницю вона випустила свою першу нову пісню за шість років: дует із Елтоном Джоном під назвою Hold Me Closer.