Бритни Спирс рассказала, как над ней издевались родители

Певица, которая только недавно избавилась от опеки отца, призналась, что годами чувствовала себя в плену

40-летняя певица разместила запись на YouTube в воскресенье вечером, но теперь оно недоступно. Однако она успела рассказать, что пока пребывала под опекой своего отца – то ее постоянно унижали. Впрочем, это началось задолго до того, как у нее начались проблемы с наркотиками. Об этом пишет Daily Mail.

Бритни рассказала, что находилась под полным контролем своего отца Джейми Спирса. Причем это началось еще в детстве. Уже тогда родители готовили ее к звездной карьере и заставляли ходить в спортзал.

Чтобы стимулировать ее – Бритни постоянно называли толстой.

[ + – ] Бритни Спирс на сцене Фото: Getty Images

"Я была напугана, жила в страхе. Все, что я помню, это то, что я должна была делать то, что мне говорили. Мне говорили, что я толстая каждый день и что я должна ходить в спортзал", — рассказала она в видео.

"И просто они заставили меня чувствовать себя никем. И я согласилась с этим, потому что я была совершенно деморализована", — эти страхи вернулись, когда Бритни Спирс попала под опеку своего его отца на 15 лет.

Ведь он контролировал каждый ее шаг.

"Честно говоря, в первое время мне было плевать. Я не могла нанимать тех, кого хотела, не могла идти, куда хочу, у меня не было наличных. Это был какой-то заговор – все вокруг называли меня суперзвездой, но они обращались со мной как с ничтожеством", — рассказала Бритни Спирс.

Она снова напомнила о том, что ей отказывали в уединении, ведь за ней постоянно наблюдали врачи и ее отец.

[ + – ] Бритни Спирс с родителями и своими детьми

"Нет уединения, нет дверей. Ничего. Как им это сошло с рук? И что, черт возьми, я сделала такого, чтобы заслужить это? Я даже не могла курить, а ведь даже приговоренным к смерти дают сигареты!", — рассказала Бритни и сказала, что при этом ее заставляли работать по семь дней в неделю и следили, чтобы она занималась спортом, а также контролировали ее меню.

"С восьми до шести я работала, иногда в девять вечера я могла посмотреть фильм", — вспоминала певица.

Под опеку она попала в 2008 году и официально оно закончилось в ноябре 2021 года. Ее отец Джейми Спирс больше не является ее опекуном.

Получив свободу, Бритни вышла замуж за своего бойфренда Сэма Асгари, и в пятницу она выпустила свою первую новую песню за шесть лет: дуэт с Элтоном Джоном под названием Hold Me Closer.