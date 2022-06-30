Брітні Спірс повернулася в Instagram і розповіла про проблеми з пам'яттю

Артистка вирішила, що їй є про що розповісти шанувальникам, і знову тішить їх новими публікаціями.

40-річна американська співачка Брітні Спірс, яка кілька тижнів тому деактивувала свій аккаунт в Instagram із майже 42 мільйонами підписників, знову повернулася до соцмережі і почала за старою традицією засипати своїх підписників контентом. Зокрема, вона продемонструвала, як розважається з чоловіком Семом Асгарі в Лас-Вегасі, причому молодят супроводжує ще один чоловік, який, найімовірніше, є другом сім'ї.

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За її словами, їй не раз хотілося "заповзти в нору", дивлячись у соцмережі і бачачи там дівчат з ідеальними тілами на ідеально відредагованих фото та відео.

"Я стала старшою, і обмеження на те, щоб просто бути людиною, щоб дзвонити лікарю за дозволом отримати тайленол від головного болю, змусили мене позбутися цього... від головного болю!!! Я буквально втрачала його... Я досі втрачаю його... Втрачаю телефон 3 рази на день, не можу знайти свої окуляри, коли вони на маківці ... Я людина і роблю все можливе! тому, як я намагаюся бути схожою на Бетмена… Це важкий світ, але ми всі феєрверки, як каже Кетті Пері", — написала Спірс, додавши відео Роберта Паттінсона, який танцював і зіграв Бетмена в останній частині франшизи.

Раніше Спірс встигла показати свій новий будинок за 11 мільйонів доларів, який купила з чоловіком після весілля, і зізналася, що вона шокована тим, що тепер вільна і змінила місце проживання.

Нагадаємо, Брітні пішла з соцмережі після того, як висловила на адресу своєї родини всі образи, що накопичилися за багато років. На її весіллі нікого з родичів не було, натомість церемонію відвідали Донателла Версаче, Селена Гомес, Мадонна, Дрю Беррімор.

Незабаром після церемонії ЗМІ оприлюднили деталі шлюбного контракту Брітні та Сема, згідно з яким у разі розлучення гроші, зароблені кожним із подружжя до весілля, залишаються недоторканними для іншої сторони.