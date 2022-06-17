Брітні Спірс видалила сторінку в Instagram із 41 млн підписників

Перш ніж деактивувати обліковий запис, Спірс висловила все, що думає про своїх родичів і про старшого брата зокрема.

40-річна американська співачка Брітні Спірс, яка нещодавно вийшла заміж за свого 28-річного бойфренда Сема Асгарі, несподівано деактивувала сторінку в Instagram, на яку було підписано понад 41,6 млн людей зі всього світу. Що спричинило такий вчинок артистки, наразі невідомо, однак, за інформацією ЗМІ, нещодавно знаменитість вкотре розкритикувала свою сім'ю за опікунство та заявила, що ніколи не запрошувала брата Баяна на своє весілля.

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Фото: Скриншот

Це не вперше, коли знаменитість видаляє свій обліковий запис на соціальній платформі. У березні вона вже так робила. Тоді Спірс скаржилася, що її сини від шлюбу з Кевіном Федерляйном Шон Престон і Джейден Джеймс не потребують її і заборонили їй публікувати їхні знімки. Брітні наголосила, що "поважає їхні побажання". До речі, у 2018 році рейтинг опіки співачки над синами було знижено з 50% до 30%, а от батько хлопчиків отримав 70%. На весіллі матері підлітків не було.

Перед тим, як деактивувати аккаунт цього разу, Брітні видала публіці великий допис, в якому стверджувала, що "ніколи не запрошувала" свого старшого брата Браяна Спірса на церемонію, а також накинулася на батьків і сестру через їхнє поводження з нею в роки опікунства. Вона згадала той факт, що "не випила ні ковтка алкоголю" у свій особливий день, тому що протягом останніх 13 років вона "перевірялася на наркотики не менше трьох разів на тиждень", і їй ніколи не дозволяли пити.

"Якби ми збиралися разом випити на весіллі та зіграти класні ролі для дітей, як ви і мама Лінн Спірс, робите те, що ви, люди, буквально ховали каву й алкоголь, коли я поверталася додому… ви мене образили. і ви це знаєте!" — йшлося в тексті серед іншого.

Поки їй забороняли спиртне, Брітні стверджувала, що люди, які її оточували, особливо Браян і батько Джеймі, продовжували зловживати алкоголем.

"Тим часом я чула, що мій тато щовечора ходив у бари… а мій брат їв свій салат із креветок, і пив джек із колою щовечора у Вегасі після мого виступу, а іноді й до нього!!!. Браян ніколи не дав б мені навіть ковток … Коли я просто йду зі сцени втретє за тиждень, і мої маленькі ніжки були на підборах, я підходжу до єдиного столу в своєму костюмі, і ви кажете мені, що ні… моє запитання: ЧОМУ???? Давайте поговоримо про це… це сильне почуття, яке тато відчував все моє життя, буквально змушуючи мене відчувати себе абсолютно нічим… Вибачте, але копи поводяться ТОЧНО так само… тільки тому, що вони носять зірку на сорочці щодня, вони думають, що це дає їм можливість залякувати людей", — розійшлася зірка.

Зрештою, вона привітала його з "Днем незалежності від Брітні" і послала Браяна, поставивши емодзі з піднятим вгору середнім пальцем.

Раніше ми писали про те, що в мережу потрапили фото та відео з весілля Спірс, на якому серед гостей були Мадонна, Селена Гомес, Донателла Версаче й інші. Наречений і наречена перед церемонією укладання шлюбного контракту, а після весілля Спірс купила розкішний маєток за $11 млн.