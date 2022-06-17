Бритни Спирс удалила страницу в Instagram с 41 млн. подписчиков

Прежде, чем деактивировать аккаунт, Спирс высказала все, что думает о своих родственниках и о старшем брате в частности.

40-летняя американская певица Бритни Спирс, которая недавно вышла замуж за своего 28-летнего бойфренда Сэма Асгари, неожиданно деактивировала страницу в Instagram, на которую были подписаны свыше 41,6 млн человек со всего мира. Что стало причиной такого поступка артистки, на данный момент неизвестно, однако, по информации СМИ, недавно знаменитость в очередной раз раскритиковала свою семью за опекунство и заявила, что никогда не приглашала брата Байана на свою свадьбу.

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Фото: Скриншот

Это не первый раз, когда знаменитость удаляет свой аккаунт на социальной платформе. В марте она уже делала так. Тогда Спирс жаловалась, что ее сыновья от брака с Кэвином Федерляйном Шон Престон и Джейден Джеймс не нуждаются в ней и запретили ей публиковать их снимки. Бритни подчеркнула, что "уважает их пожелания". Кстати, в 2018 году рейтинг опеки певицы над сыновьями был понижен с 50% до 30%, а вот отец мальчиков получил 70%. На свадьбе матери подростков не было.

Перед тем, как деактивировать аккаунт в этот раз, Бритни выдала публике большой пост, в котором утверждала, что "никогда не приглашала" своего старшего брата Брайана Спирса на церемонию, а также набросилась на родителей и сестру из-за их обращения с ней в годы опекунства. Она упомянула тот факт, что "не выпила ни глотка алкоголя" в свой особый день, потому что в течение последних 13 лет она "проверялась на наркотики не менее трех раз в неделю", и ей никогда не разрешали пить.

"Если бы мы собирались вместе выпить на свадьбе и сыграть классные роли для детей, как вы и мама Линн Спирс, делаете то, что вы, люди, буквально прятали кофе и алкоголь, когда я возвращалась домой… вы меня обидели. и вы это знаете!", – говорилось в тексте среди прочего.

Пока ей запрещали спиртное, Бритни утверждала, что окружающие ее люди, особенно Брайан и отец Джейми, продолжали злоупотреблять алкоголем.

"Между тем я слышала, что мой папа каждый вечер ходил в бары… а мой брат ел свой салат из креветок, и пил джек с колой каждый вечер в Вегасе после моего выступления, а иногда и до него!!!. Брайан никогда не дал бы мне даже глоток … Когда я просто ухожу со сцены в третий раз за неделю, и мои маленькие ножки были на каблуках, я подхожу к единственному столу в своем костюме, и вы говорите мне, что нет… мой вопрос: ПОЧЕМУ???? Давайте поговорим об этом… это сильное чувство, которое папа испытывал всю мою жизнь, буквально заставляя меня чувствовать себя абсолютно ничем… Извините, но копы ведут себя ТОЧНО так же… только потому, что они носят звезду на рубашке каждый день, они думают, что это дает им возможность запугивать людей", – разошлась звезда.

В конце концов она поздравила его с "Днем независимости от Бритни" и послала Брайана, поставив эмодзи с поднятым вверх средним пальцем.

Ранее мы писали о том, что в Сеть попали фото и видео со свадьбы Спирс, на которой среди гостей были Мадонна, Селена Гомес, Донателла Версаче и другие. Жених и невеста перед церемонией заключии брачный контракт, а после свадьбы Спирс купила роскошный особняк за $11 млн.