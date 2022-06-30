Бритни Спирс вернулась в Instagram и рассказала о проблемах с памятью

Артистка решила, что ей есть о чем рассказать поклонникам, и снова радует их новыми публикациями.

40-летняя американская певица Бритни Спирс, которая пару недель назад деактивировала свой аккаунт в Instagram с почти 42 миллионами подписчиков, снова вернулась в соцсеть и начала по старой традиции засыпать своих подписчиков контентом. В частности, она продемонстрировала, как развлекается с мужем Сэмом Асгари в Лас-Вегасе, причем молодоженов сопровождает еще один мужчина, который, вероятнее всего, является другм семьи.

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В одной из недавних публикаций знаменитость призналась, что до сих пор испытывает проблемы с принятием себя и памятьюю По ее словам, ей не раз хотелось "заползти в нору", глядя в соцсети и видя там девушек с идеальными телами на идеально отредактированных фото и видео.

"Я стала старше, и ограничения на то, чтобы просто быть человеком, чтобы звонить врачу за разрешением получить тайленол от головной боли, заставили меня избавиться от этого… от головной боли!!! Я буквально теряла его… Я до сих пор теряю его… Теряю телефон 3 раза в день, не могу найти свои очки, когда они на макушке… Я человек и делаю все возможное!!! Я знаю, что большую часть времени я полный отстой, но я все еще стараюсь изо всех сил … Вот пост о том, как я пытаюсь быть похожей на Бэтмена… Это тяжелый мир, но мы все фейерверки, как говорит Кэтти Пери", – написала Спирс, добавив видео танцующего Роберта Паттинсона, сыгравшего Бэтмена в последней части франшизы.

Ранее Спирс успела показать свой новый дом за 11 миллионов долларов, который купила с мужем после свадьбы, и призналась, что она в шоке от того, что теперь свободна и сменила место жительства.

Напомним, Бритни удалилась из соцсети после того, как высказала в адрес своей семьи все накопившиеся за много лет обиды. На ее свадьбе никого из родственников не было, зато церемонию посетили Донателла Версаче, Селена Гомес, Мадонна, Дрю Берримор.

Вскоре после церемонии СМИ обнародовали детали брачного контракта Бритни и Сэма, согласно которому в случае развода деньги, заработанные каждым из супругов до свадьбы, остаются неприкосновенными для другой стороны.