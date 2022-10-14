Бритни Спирс исчезла из Instagram

Спирс не впервые удаляет свой аккаунт в соцсети. Обычно этому предшествуют громкие и публичные разборки с родственниками.

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40-летняя американская певица Бритни Спирс, которая в последнее время снова обрушилась с критикой в сторону своих родственников, а также эпатировала почти 42 млн подписчиков в Instagram очередной порцией обнаженных фото, деактивировала аккаунт в популярной соцсети.

Вместо традиционного контента поклонники артистки теперь видят сообщение, что ссылка на страницу больше недоступна.

Фото: Скриншот

Спирс удалилась из Instagram после того, как пожаловалась фанатам на свою мать Линн, которая дала ей пощечину после того, как она вернулась домой в четыре часа утра после вечеринки с Пэрис Хилтон и Линдси Лохан. На тот момент ее сыновьям было два месяца и год, и Линн присматривала за мальчиками, пока их мать гуляла с подругами.

"Я тусовалась до 4 утра, а моя мать была в ярости!!!! Я вошла, она посмотрела на меня и ударила меня так сильно, что я никогда этого не забуду!!! Клянусь, я никогда никого не била за всю свою жизнь!!!" – написала певица в публикации, которую затем удалила.

На прошлой неделе мать Бритни попыталась публично наладить отношения с дочерью, принеся извинения за то, что причинила своей дочери много боли, и попросила о встрече для личного разговора, однако Спирс отказалась от любых примирений и послала мать куда подальше в свойственной ей манере:

"В течение 13 лет мне приходилось еженедельно встречаться с врачами, чтобы вспомнить свое прошлое, которое усугубляло ситуацию!!! Что касается всей моей семьи, включая моего брата, сестру, двоюродных братьев, тетушек, дядей и, черт возьми, всю аудиторию… они были либо накурены, либо пьяны!.. Мама, прими свои извинения и иди на х**!!! И всем врачам за то, что они тр*хнули мой разум… Горите вы все в аду!!!".

По словам артистки, после того, как ее отец все же поместил ее "в психиатрическую больницу", ни один человек не заступился за нее.

Бритни не впервые громко хлопает дверью в соцсети. Ранее она уже удалялась после скандалов вокруг ее семьи, однако спустя несколько дней снова активировала страницу. Как долго она продержится сейчас, покажет время.